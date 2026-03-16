Εκδήλωση με θέμα τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών διοργανώνουν φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 19:00, στη Νομική Σχολή Αθηνών, στην αίθουσα 9, με τίτλο «3 χρόνια από την κρατική δολοφονία των Τεμπών – “Τα νεκρά παιδιά δεν φεύγουν ποτέ από τα σπίτια τους”».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και φοιτητές. Όπως αναφέρεται στο κάλεσμα, το δυστύχημα αποδίδεται σε μια διαχρονική πολιτική υποβάθμισης και ιδιωτικοποίησης του δημόσιου σιδηροδρόμου, η οποία –όπως υποστηρίζεται– έχει οδηγήσει σε απαξίωση των υποδομών και σε ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα, το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, ενώ γίνεται λόγος για ελλιπή εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας. Παράλληλα, εκφράζονται επικρίσεις για την ιδιωτικοποίηση κρίσιμων υποδομών και την ανεπαρκή κρατική εποπτεία, που –όπως σημειώνεται– δημιουργούν συνθήκες ανασφάλειας για επιβάτες και εργαζόμενους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πορεία της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης. Όπως υποστηρίζεται, η απόδοση ευθυνών δεν έχει προχωρήσει σε βάθος, ενώ γίνεται λόγος για προσπάθειες περιορισμού των ευθυνών σε χαμηλότερα επίπεδα. Υπενθυμίζεται ότι η κεντρική δίκη για την υπόθεση αναμένεται να ξεκινήσει στη Λάρισα στις 23 Μαρτίου.

Οι διοργανωτές συνδέουν, επίσης, το δυστύχημα με ευρύτερες πολιτικές επιλογές, κάνοντας λόγο για μια λογική που αντιμετωπίζει την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή ως κόστος. Στο πλαίσιο αυτό ζητούν πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, απόδοση ευθυνών και επαναφορά του σιδηροδρόμου σε δημόσιο έλεγχο, με στόχο –όπως αναφέρουν– ασφαλείς και σύγχρονες δημόσιες μεταφορές.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, μέλος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», ο Κώστας Γενιδούνιας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, καθώς και οι δικηγόροι Θανάσης Καμπαγιάννης και Αντωνία Λεγάκη.