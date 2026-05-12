Η εξέλιξη των μεγεθών συνδέεται με τις επιδόσεις των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και των έργων τεχνολογίας και πληροφορικής (ICT) στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ κατέγραψε η Vodafone Ελλάδας για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2026.

Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1,06 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 0,7% σε ετήσια βάση. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη μετά τις μισθώσεις ανήλθαν στα 196 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24,8%.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η εξέλιξη των μεγεθών συνδέεται με τις επιδόσεις των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και των έργων τεχνολογίας και πληροφορικής (ICT) στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και με τον διαφορετικό χρονισμό στην καταγραφή της κερδοφορίας έργων του Δημοσίου.

Οι επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς διαμορφώθηκαν σε περίπου 250 εκατ. ευρώ. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G έφτασε το 96% από 94% ένα χρόνο πριν, ενώ η κάλυψη FTTH ξεπέρασε τα 550.000 σπίτια και επιχειρήσεις.

Στην κινητή τηλεφωνία, η διείσδυση των συμβολαίων αυξήθηκε κατά 10,5%, ενώ το ARPU διαμορφώθηκε στα 10,7 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 8,1%. Η χρήση mobile data αυξήθηκε κατά 32%.

Η συνολική βάση πελατών κινητής μειώθηκε κατά 8%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στον εξορθολογισμό των προπληρωμένων συνδέσεων. Οι ευρυζωνικοί πελάτες σταθερής παρέμειναν στις 903 χιλιάδες.

Σε επίπεδο Vodafone Group, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 40,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 8% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.