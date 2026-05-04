Το Διοικητικό Συμβούλιο της Trastor έλαβε σήμερα σειρά αποφάσεων που ανοίγουν τον δρόμο για σημαντική κεφαλαιακή ενίσχυση και διεύρυνση της μετοχικής της βάσης της εισηγμένης.

Στο επίκεντρο των αποφάσεων βρίσκεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, έως του ποσού των 75 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης έως και 150 εκατομμυρίων νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία 0,50 ευρώ εκάστη. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για άντληση νέων κεφαλαίων από την αγορά, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Καθοριστική παράμετρος της διαδικασίας αποτελεί η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, επιλογή που αποσκοπεί στην προσέλκυση νέων επενδυτών και στη διασφάλιση της απαιτούμενης διασποράς, όπως προβλέπεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου.

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν τόσο στην ελληνική αγορά, μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, όσο και στο εξωτερικό μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές. Η διαδικασία αυτή, που συγκροτεί τη λεγόμενη «Συνδυασμένη Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί παράλληλα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών της διεθνούς τοποθέτησης, με την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι χαμηλότερη από την ονομαστική αξία των 0,50 ευρώ. Η τιμή θα είναι ενιαία για Έλληνες και διεθνείς επενδυτές και θα ανακοινωθεί επισήμως αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι το σύνολο των νέων μετοχών που θα εκδοθούν θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη ότι η αύξηση θα υλοποιηθεί μόνο εφόσον επιτευχθεί ελάχιστο ποσοστό διασποράς 15% του συνόλου των μετοχών. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία θα ματαιωθεί πλήρως, με επιστροφή των κεφαλαίων στους επενδυτές χωρίς τόκο. Αντίθετα, σε περίπτωση μερικής κάλυψης αλλά επίτευξης του ορίου διασποράς, η αύξηση θα ολοκληρωθεί για το ποσό που τελικά θα συγκεντρωθεί.

Η διάρκεια της συνδυασμένης προσφοράς ορίστηκε σε τρεις εργάσιμες ημέρες, με τον ακριβή χρόνο υλοποίησης να καθορίζεται σε συνεργασία με τους συντονιστές της διαδικασίας. Περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους της αύξησης και τη συμμετοχή των επενδυτών αναμένεται να περιληφθούν σε ειδικό ενημερωτικό έγγραφο που θα δημοσιευθεί το προσεχές διάστημα.