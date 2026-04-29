Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν την Τετάρτη, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τις ανησυχίες για παρατεταμένη διαταραχή στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως.

Το Μπρεντ ξεπέρασε τα 118 δολάρια ανά βαρέλι, πλησιάζοντας εκ νέου το ψυχολογικό όριο των 120 δολαρίων, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 106 δολάρια.

Η άνοδος των τιμών ήρθε μετά από δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο αυτό είναι «πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς», εντείνοντας περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή.

Οι διαπραγματεύσεις για την αποκλιμάκωση της κρίσης φαίνεται να έχουν βαλτώσει, με την Τεχεράνη να αρνείται να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ εάν δεν αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός. Ο έλεγχος του περάσματος από το Ιράν έχει ήδη περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, προκαλώντας ανησυχία στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, οι εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα επιβαρύνονται και από την αιφνιδιαστική απόφαση των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ. Αν και αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή θα έχει περιορισμένο άμεσο αντίκτυπο λόγω της κρίσης στον Περσικό Κόλπο, θεωρείται πλήγμα για τη συνοχή του οργανισμού και ενδέχεται να επηρεάσει τη μακροπρόθεσμη ισορροπία στην αγορά πετρελαίου.