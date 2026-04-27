Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς οι προσπάθειες επανεκκίνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατέρρευσαν εκ νέου, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Το Μπρεντ για παράδοση Ιουνίου ενισχύθηκε έως και τα 108,50 δολάρια το βαρέλι στις αρχές της συνεδρίασης, πριν περιορίσει τα κέρδη του στα 106,73 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 1,3%. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 95,34 δολάρια, αυξημένο κατά 1%.

Η άνοδος των τιμών αποδίδεται κυρίως στην κατάρρευση των διπλωματικών επαφών, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επαναλειτουργία κρίσιμων ενεργειακών διαδρομών, όπως το Στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με αναλυτές της ING, η απουσία προόδου εντείνει τη στενότητα στην αγορά, αναγκάζοντας τις τιμές να προσαρμόζονται ανοδικά.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ακύρωση της αποστολής του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του συμβούλου Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με την Τεχεράνη. Σε ανάρτησή του, έκανε λόγο για «σπατάλη χρόνου» και «εσωτερικές διαμάχες» στην ιρανική ηγεσία, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν το πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί επισκέφθηκε το Πακιστάν, ωστόσο περιορίστηκε σε επαφές με Πακιστανούς αξιωματούχους χωρίς να υπάρξει συνάντηση με Αμερικανούς εκπροσώπους. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Παρά την ένταση, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τεχεράνη έχει καταθέσει νέα πρόταση προς την Ουάσινγκτον, προτείνοντας την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και τον τερματισμό της σύγκρουσης, αφήνοντας ωστόσο τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις για μεταγενέστερο στάδιο. Η αβεβαιότητα γύρω από την εξέλιξη των συνομιλιών συνεχίζει να επηρεάζει τις αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά κάθε διπλωματική κίνηση.