Τα συμβόλαια του Μπρεντ ενισχύονται πάνω από 2% φτάνοντας τα 107,89 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει επίσης άνοδο άνω του 2%, διαμορφούμενο στα 96,63 δολάρια.

Άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου τη Δευτέρα, με το Μπρεντ να κινείται κοντά στα 107 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς οι ελπίδες για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μειώθηκαν εκ νέου μετά την κατάρρευση των διπλωματικών επαφών.

Η νέα αυτή άνοδος αποδίδεται κυρίως στην αυξανόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα και στις εντάσεις γύρω από τον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο των Στενά του Ορμούζ, από τον οποίο διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προχώρησαν στην επιβίβαση σε δύο εμπορικά πλοία κοντά στην περιοχή, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανή διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας ενέργειας.

Παράλληλα, το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βαθαίνει. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το Σάββατο την αποστολή του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του συμβούλου Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ, όπου επρόκειτο να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι «χάθηκε πολύς χρόνος σε μετακινήσεις» και έκανε λόγο για «εσωτερικές συγκρούσεις και σύγχυση στην ηγεσία του Ιράν», προσθέτοντας ότι «οι ΗΠΑ έχουν όλα τα χαρτιά».

Από την πλευρά του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί πραγματοποίησε ταξίδι στο Πακιστάν το Σαββατοκύριακο, ωστόσο περιορίστηκε σε επαφές με Πακιστανούς αξιωματούχους χωρίς να υπάρξει συνάντηση με αμερικανική αντιπροσωπεία.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ ξεκαθάρισε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι «δεν υπάρχει καμία προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ», επιβεβαιώνοντας το πλήρες πάγωμα των συνομιλιών.