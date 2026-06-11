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Η απόφαση του ΑΠ για την εφαρμογή του νόμου Κατσέλη και η… ισορροπία Πιερρακάκη.

Για μια «βαθιά προβληματική» τοποθέτηση του κ. Πιερρακάκη αναφορικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες και τα funds μίλησε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο του «ΟΤ» σημείωσε: «Mετά από πολλά χρόνια αναμονής, ο Άρειος Πάγος πήρε μία απόφαση για τους δανειολήπτες και την εφαρμογή του νόμου Κατσέλη, με βάση τις αρχικές προβλέψεις που ήταν να υπολογίζεται ανά μήνα ο τόκος.

Και έρχεται ο κ. Πιερρακάκης να πει ότι χρειάζεται ισορροπία και ρύθμιση, αναφερόμενος όχι μόνο στους δανειολήπτες, που αφορά η απόφαση, αλλά και στα funds και τους servicers.

Κύριε Πιερρακάκη είστε υπουργός των Ελλήνων και των Ελληνίδων.

Όχι των funds, των servicers και των ελίτ.

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