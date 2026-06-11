Η ΕΛΑΣ, αν ήθελε, θα μπορούσε να είναι αξιωματική αντιπολίτευση και να διαθέτει καμιά 40αριά βουλευτές στο Κοινοβούλιο. Όμως, έχει καταστήσει σαφές πως δεν πρόκειται να δεχθεί στο κόμμα εν ενεργεία βουλευτές.

Να συγκρουστεί με την κυβέρνηση σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, από την οικονομία και τα εργασιακά, μέχρι την ακρίβεια και προφανώς τους θεσμούς και το Κράτος Δικαίου, θα επιδιώκει σε καθημερινή, πλέον, βάση η ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας θα στρέφει διαρκώς τα «πυρά» του εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, έτσι ώστε να αναδειχθεί και στην πράξη, πέρα από τις δημοσκοπήσεις, ως ο βασικός εναλλακτικός πόλος, στον οποίο μπορούν να στηριχτούν οι προοδευτικοί πολίτες.

«Καμία συναίνεση στον Μητσοτάκη»

Η ΕΛΑΣ, αν ήθελε, θα μπορούσε να είναι αξιωματική αντιπολίτευση και να διαθέτει καμιά 40αριά βουλευτές στο Κοινοβούλιο. Όμως, έχει καταστήσει σαφές πως δεν πρόκειται να δεχθεί στο κόμμα εν ενεργεία βουλευτές. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στη Βουλή.

Ειδικά στο ζήτημα της συζήτησης για τη Συνταγματικής Αναθεώρησης, η Αμαλίας έχει «αυτιά» και «μάτια» ανοιχτά. Το σήμα, ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας το έχει στείλει από νωρίς, από τις αρχές, κιόλας, Φεβρουαρίου και το μήνυμα ήταν σαφές: Καμία συναίνεση στον Μητσοτάκη.

«Ποιοι θα κάνουν αναθεώρηση Συντάγματος; Αυτοί που το έκαναν κουρελόχαρτο με τις υποκλοπές και τη χειραγώγηση της Δικαιοσύνης και των Ανεξάρτητων Αρχών; Εκείνοι που συγκάλυψαν τα Τέμπη; Που βυθίσαν τη χώρα στη διαφθορά και δεν λογοδοτούν σε κανέναν; Πώς θα κάνει συνταγματική αναθεώρηση ο Μητσοτάκης; Μπορεί ο λύκος να φυλάξει τα πρόβατα;», είχε πει από τα Ιωάννινα, στην παρουσίαση της «Ιθάκης».

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Εργασιακά, ακρίβεια, οικονομία σε πρώτο πλάνο

Από εκεί και πέρα, είναι σαφές πως η διάθεση της ΕΛΑΣ να συγκρουστεί με την κυβέρνηση, δεν περιορίζεται μόνο στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Αντίθετα, απλώνεται σε όλο το εύρος της πολιτικής αντιπαράθεσης. Με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της οικονομίας, της ακρίβειας και φυσικά των εργασιακών σχέσεων.

«Η ανεργία εκτινάχθηκε στο 10,6% και η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης. Ο πληθωρισμός έφτασε το 5,2%, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Χιλιάδες νοικοκυριά βλέπουν κάθε μήνα το κόστος των τροφίμων, των ενοικίων και της ενέργειας να αυξάνεται. Ένας στους δύο Έλληνες δεν σχεδιάζει φέτος ούτε ολιγοήμερες διακοπές», σημείωσε χθες σε δήλωση της η Θεώνη Κουφονικολάκου, κάνοντας σαφές ότι το ζήτημα της ακρίβειας αποτελεί για τη Συμπαράταξη ένα από τα βασικά σημεία στα οποία θα εστιάσει στη σύγκρουση της με την κυβέρνηση.

Ταυτόχρονα, με δεδομένο ότι θέλει να εκφράσει στην κάλπη τα εργαζόμενα στρώματα, εστίασε στα εργασιακά, με τον Κώστα Καρπουχτσή να δηλώνει πως η κατακόρυφη αύξηση των εργατικών «ατυχημάτων», κάθε άλλο παρά τυχαία είναι.

Για την ακρίβεια, σημείωσε πως «αυτό είναι έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Που απορρύθμισε καταστροφικά για τους εργαζόμενους το εργασιακό καθεστώς. Κατάργησε το οκτάωρο και θέσπισε το 13ωρο και την εξαήμερη εργασία. Κρατάει τους μισθούς καθηλωμένους στα όρια της φτώχειας και της ταπείνωσης. Μετέτρεψε την Επιθεώρηση Εργασίας σε Ανεξάρτητη Αρχή, χωρίς το κατάλληλο προσωπικό και τη δυνατότητα να ασκεί ουσιαστικούς ελέγχους στους χώρους δουλειάς».

Είναι σαφές ότι η Αμαλίας θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα στον ίδιο ρυθμό. Μάλιστα, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να επιτεθεί με σφοδρότητα εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες δημόσιες παρεμβάσεις του.