«Με την απόφαση της ΚΕ συμμετέχουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.»

Στην κοινή συνεδρίαση του Οργανωτικού Γραφείου με τους συντονιστές των Νομαρχιακών Επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος έστειλε μήνυμα πολιτικής συσπείρωσης και προσανατολισμού στην επόμενη ημέρα. Όπως τόνισε, με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η πολιτική στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται πρωτίστως στους πολίτες και στο αίτημά τους για ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης και επίτευξη πολιτικής αλλαγής. Παράλληλα, ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι το κόμμα στηρίζει την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας προοδευτικής κυβέρνησης. «Αποφασίσαμε να σταθούμε δίπλα και συντροφικά στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βασικά σημεία της ομιλίας Φάμελλου

Με την απόφαση της ΚΕ απευθυνόμαστε πρώτα από όλα στους πολίτες και στο αίτημά τους για ανατροπή της κυβέρνησης και για την πολιτική αλλαγή. Αποφασίσαμε να σταθούμε δίπλα και συντροφικά στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, να τη στηρίξουμε, γιατί μπορεί να φέρει προοδευτική κυβέρνηση.

Η στρατηγική της ενότητας είναι πάγια, σταθερή και δημόσια τοποθέτησή μου. Χτίζουμε «γέφυρα στο μέλλον» και συμμετέχουμε στην προοδευτική συζήτηση για το πρόγραμμα και την κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Τώρα οι πολίτες έχουν από εμάς ξεκάθαρη θέση. Ξέρουν ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποφάσισε να είναι όλοι μαζί».

Και ταυτόχρονα εργαζόμαστε για ευρύτερη σύγκλιση.

Γιατί ξέρουμε καλά τι απαιτείται για να πέσει ο Μητσοτάκης και έχουμε αποφασίσει να εργαστούμε για αυτό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτό είναι και το μοναδικό σενάριο συνέχειας. Μόνο με μία μεγάλη δυνατή προοδευτική παράταξη μπορούμε να έχουμε συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό λέει και η κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Αυτή είναι και η δική μου δέσμευση, η δική μου υποχρέωση.

Έτσι οι κοινωνικοί δίαυλοι είναι ανοιχτοί, το αντίθετο από τη διάλυση. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στα ανυπόστατα σενάρια διάλυσης.

Με τις αυτόνομες λογικές, εκλογικής καθόδου, θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα.

Η ενότητα είναι η ταυτότητα μας, αυτό ζητάμε ως στάση ζωής από τους προοδευτικούς πολίτες, αυτό κάνουμε με την απόφασή μας. Με την απόφαση της ΚΕ συμμετέχουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Απαντάμε στους πολίτες ότι παίρνουμε τις αποφάσεις που ζητούν για το κοινωνικό και όχι για το κομματικό συμφέρον.