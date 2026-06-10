Ο Κώστας Κυρανάκης εξελέγη γραμματέας της ΝΔ. Σκληρή επίθεση Μητσοτάκη σε Σαμαρά και αντιπολίτευση. Όσα είπε για τις εκλογές.

Την έναρξη και επίσημα του προεκλογικού αγώνα κήρυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής κατά την οποία εξελέγη γραμματέας της ΝΔ ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο κ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε σκληρή επίθεση τόσο στον Αντώνη Σαμαρά, όσο και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μίλησε για πλαστογράφους της ελπίδας, αλλά και όσους «παρελαύνουν με τάχα σημερινά προσωπεία χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα».

Τόνισε επίσης ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ στόχος είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.

Δείτε όσα έγιναν

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Ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στη συνεδρίαση αναφέρθηκε σε έναν «άνεμο νίκης που φυσάει στο Μοσχάτο» και ξεκίνησε ξεκίνησε με «βέλη» κατά του Αντώνη Σαμαρά σημειώνοντας με νόημα ότι η «ΝΔ δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της ούτε τον βηματισμό της. Για αυτό και ακολουθεί την αποστολή της η οποία ενώνει τους Έλληνες αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό της χαρακτήρα όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο».

Και επανήλθε λίγο αργότερα: «Όσοι με μεγάλη άνεση, από την ασφάλεια του καναπέ, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια. Με πράξεις και όχι με συνθήματα».

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Ενώ υπογράμμισε με νόημα: «Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες, παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα…

Από τη μια πλευρά θα παρελαύνουν με τάχα σημερινά προσωπεία χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα. Αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και ακοστολόγητο αύριο την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες. Ενώ από την άλλη πλευρά ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντώνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Πλαστογράφοι της ελπίδας και τυμβωρύχοι του θυμού θα γίνονται ένα για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πωλούν την θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το θυμό. Μια συμμαχία κατά της Νέας Δημοκρατίας που καταλήγει σε απειλή κατά της ίδιας της Δημοκρατίας. Αυτός ο θίασος δεν εχει στόχο να κυβερνησει αλλα να εξαντήσει την Ελλάδα».

Για τις εκλογές είπε ότι θα γίνουν το 2027, «αλλά είμαστε στην τελική ευθεία και κάθε μέρα μετράει». Συγκεκριμένα ανέφερε απευθυνόμενος προς τον Κώστα Κυρανάκη:

«Να πατήσεις γκάζι κινητοποιώντας τον κομματικό μηχανισμό. Δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος ως τις εκλογές του 2027. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει, θα ξαναγυρίσουμε όλη την Ελλάδα, από τη μια άκρη στην άλλη. Προσωπικά θα ξεκινήσω από τη Ρόδο το Σάββατο που μας έρχεται.

Σου ζητώ να πατήσεις γκάζι για τη νίκη, διασφαλίζοντας τη συνοχή και τη διεύρυνση του κόμματος. Ενεργοποιώντας παλαιούς φίλους με σεβασμό και κατανόηση, κερδίζοντας όμως και νέους».

Οι άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα

Ο κ. Μητσοάκης είπε ακόμη:

«Οι πρωτοβουλίες μας θα κωδικοποιηθούν σε ένα αντίτυπο που θα γίνει καθημερινό επιχείρημά μας - Ένα θετικό κεκτημένο, που οικοδομήθηκε με κόπο και που δεν πρέπει να θεωρηθεί εύκολο ή δεδομένο.

-Οι 4 άξονες που συγκροτούν την Ισχυρή Ελλάδα: δυναμική Οικονομία, ευημερούσα Κοινωνία, θωρακισμένη Άμυνα, αποτελεσματική Διπλωματία. Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά οικονομική πρόοδος χωρίς ασφάλεια, κοινωνική συνοχή και διεθνή παραδοχή.

-Η αναγνώριση των εθνικών δικαίων και του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας απαντούν σε όσους αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης και σε όσους πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλανά, με πράξεις κι όχι με συνθήματα.

-Μια πτωχευμένη χώρα μείωσε το δημόσιο χρέος κατά 60 μονάδες, ώστε τα βάρη της δικής μας γενιάς να μην βαραίνουν τους ώμους των παιδιών μας.

Ο διεθνής πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος της καθημερινότητας συνεχίζουν να ροκανίζουν τις αυξήσεις των αποδοχών.

-Η αθροιστική στήριξη του εισοδήματος αναμετράται με την ακρίβεια - Η «τσέπη» του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των νοικοκυριών είναι η κορυφαία προτεραιότητα του νέου μας κύκλου προς το 2030 - Η πρόοδος των αριθμών πρέπει να μεταφραστεί σε χειροπιαστό όφελος για όλους.

Αυτή θα είναι και η κεντρική στόχευση του Προεκλογικού μας Προγράμματος για την τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας.

Θα συνταχθεί η «Ατζέντα 2030», μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων, με ευθύνη ειδικής επιτροπής, υπό Χατζηδάκη - ένα νέο Συμβόλαιο Ευθύνης με την κοινωνία, που θα κληθούμε να το τιμήσουμε όπως κάναμε μέχρι τώρα».

-Μας αξίζει μια καλύτερη Ελλάδα της ταχύτητας και της διαφάνειας.

-Για το ΠΑΣΟΚ: «Με αφορμή τη στάση στη Συνταγματική Αναθεώρηση αναδεικνύεται ο παραλογισμός ενός κόμματος που φαίνεται να συμφωνεί μαζί μας στα περισσότερα αναθεωρητέα άρθρα, αλλά θα ψηφίσει όχι επικαλούμενο την ανάγκη για αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή. Όλοι μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματα σας για τον τρόπο που θα φτάσουμε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση».

Το τρίγωνο του νέου Οδικού Χάρτη: ανάπτυξη εθνικής οικονομίας, ενδυνάμωση αποτρεπτικής ικανότητας και διπλωματικής εμβέλειας της πατρίδας, θεσμικός εκσυγχρονισμός Κράτους και δημόσιας ζωής.

Μέσα από «Σταθερότητα με Αποτέλεσμα» και «Αλλαγές με Σχέδιο».

Το σύνθημα «το είπαμε, το κάνουμε» είναι βάση εμπιστοσύνης για την επόμενη προσπάθεια.

Για αντιπολίτευση: Ο θίασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα - ξέρει ότι η οργή διαδίδεται πιο γρήγορα απ’ την ελπίδα - Ο δικός μας αντίπαλος δεν έχει όνομα κόμματος ή επώνυμο πολιτικών προσώπων, είναι μόνο τα προβλήματα.

Μαζί τους αντίπαλοί μας, η φτηνή προπαγάνδα, η τοξικότητα και η ύπουλη σπερμολογία που αλλοιώνουν την πραγματικότητα προκαλώντας σύγχυση και παθητικότητα. Σε αυτόν τον λαϊκισμό που ξαναφουντώνει, έχουμε χρέος να αντισταθούμε.

-Σε έναν κόσμο ασταθή, μόνο η ΝΔ μπορεί να δώσει ασφάλεια - σε μία χώρα στην οποία μένουν ακόμη πολλά να διορθωθούν, μόνο οι δικές μας αλλαγές θα φέρουν αποτέλεσμα χωρίς ρίσκο. Γι’ αυτό και η εντολή που θα ζητήσουμε απ’ τον λαό θα είναι εντολή ρήξης με τα κακώς κείμενα και ολοκλήρωσης των δημιουργικών κύκλων που άνοιξαν το 2019 και συνεχίστηκαν το 2023. Σε αυτήν τη νέα, συναρπαστική πανστρατιά, θέση έχουν όλοι.

Συγχαρητήρια Δένδια

{https://x.com/NikosDendias/status/2064744268250435778}

Συγχαρητήρια Χατζηδάκη

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02FAH2DiK8v5UijjgWvvfgJmLaEfe58GGHaS6K7h3Vt9GkRxZMozRxtWdbtf2fqKq7l&id=100044321324855}