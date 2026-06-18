Το κλίμα στις αγορές παρέμεινε πάντως επιφυλακτικό, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν το δικαίωμα να επαναλάβουν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Πέμπτη, καθώς οι αγορές αξιολόγουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ιρανού ομολόγου του, Μασούντ Πεζεσκιάν, για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην περιοχή.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προειδοποίησε για σημαντική υπερπροσφορά πετρελαίου την επόμενη χρονιά, ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στις τιμές.

Το Μπρεντ παράδοσης Αυγούστου υποχωρεί κατά 1,13%, στα 78,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει απώλειες 1,26%, διαμορφούμενο στα 75,82 δολάρια το βαρέλι.

Το κλίμα στις αγορές παρέμεινε πάντως επιφυλακτικό, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν το δικαίωμα να επαναλάβουν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εφόσον η Τεχεράνη δεν τηρήσει τους όρους της συμφωνίας. Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι η Ουάσιγκτον θα αντιδράσει δυναμικά σε περίπτωση παραβίασης των δεσμεύσεων από την ιρανική πλευρά.

Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτίμησε ότι μια διαρκής αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Στη μηνιαία έκθεσή του για την αγορά πετρελαίου, ο οργανισμός προβλέπει ότι η παγκόσμια παραγωγή θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 102,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2026, πριν ανακάμψει στα 110,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2027.

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«Η πρώτη μας εκτίμηση για τις ισορροπίες της αγοράς το 2027 δείχνει ότι διαμορφώνεται μια σημαντική υπερπροσφορά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΙΕΑ, προειδοποιώντας ότι η αύξηση της παραγωγής ενδέχεται να ξεπεράσει τη ζήτηση.

Αν και η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μπορεί να μειώσει τους κινδύνους νέων πληθωριστικών πιέσεων από τον ενεργειακό τομέα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι είναι πρόωρο να θεωρηθεί πως η κατάσταση έχει πλήρως εξομαλυνθεί.

Σε έκθεσή της, η New York Life Investment Management επισημαίνει ότι οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να βρίσκονται πάνω από τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την έναρξη της κρίσης, ενώ η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των μεταφορών, καθώς και η αναπλήρωση των αποθεμάτων και των στρατηγικών αποθεμάτων ενέργειας, θα απαιτήσουν χρόνο.