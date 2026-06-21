Η αναβολή κρίθηκε απαραίτητη εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν στις εγκαταστάσεις του χώρου.

Λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα του νέου ανοιχτού αμφιθεάτρου στο Ζάππειο, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος ανακοίνωσε την αναστολή των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ολυμπίων.

Η απόφαση αφορά τόσο την εναρκτήρια συναυλία της Big Band του Δήμου Αθηναίων όσο και το σύνολο του προγράμματος που είχε προγραμματιστεί έως τις 25 Ιουλίου.

Τεχνικά ζητήματα οδήγησαν στην ακύρωση των εκδηλώσεων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η αναβολή κρίθηκε απαραίτητη εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν στις εγκαταστάσεις του χώρου. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η σκηνή και οι υπόλοιπες υποδομές που είχαν τοποθετηθεί για τη φιλοξενία των εκδηλώσεων θα απομακρυνθούν άμεσα.

Η διοργάνωση δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση των προβλημάτων ούτε διευκρίνισε πότε θα μπορούσαν να επανέλθουν οι παραστάσεις και οι συναυλίες.

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό για την κατανόηση που επέδειξαν μετά την απρόσμενη εξέλιξη.

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Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία ή αν ο αρχικός σχεδιασμός θα αλλάξει συνολικά.

Η ανακοίνωση

«Το Φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο διοργανώνεται από την Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαππείου. Η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν εντός των επόμενων ωρών. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους».

Ένα νέο πολιτιστικό εγχείρημα που προκάλεσε συζητήσεις

Το νέο υπαίθριο αμφιθέατρο είχε σχεδιαστεί να λειτουργήσει στον κήπο μπροστά από το Ζάππειο Μέγαρο, κάτω από το επίπεδο της κεντρικής σκάλας της πλατείας. Ο χώρος είχε χωρητικότητα περίπου 1.000 θεατών και προοριζόταν να φιλοξενήσει μουσικές και θεατρικές παραστάσεις στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 21 έως τις 26 Ιουνίου.

Η δημιουργία του αμφιθεάτρου είχε προκαλέσει αντιδράσεις, κυρίως λόγω προβληματισμών σχετικά με την αισθητική του χώρου και την προστασία της ιστορικής φυσιογνωμίας του Ζαππείου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Λευτέρης Γιοβανίδης, είχε δηλώσει σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι η κατασκευή θα παρέμενε στο σημείο μπροστά από το σιντριβάνι για περίπου έναν μήνα.