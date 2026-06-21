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Οι δήμοι, σε συνεργασία με τις τοπικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, θα προχωρήσουν σε επιθεωρήσεις των περιοχών ευθύνης τους, εντοπίζοντας τα ακαθάριστα οικόπεδα.

Λήγει αύριο, Δευτέρα 22 Ιουνίου, η παράταση που δόθηκε για τον καθαρισμό των οικοπέδων στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αντιπυρική περίοδο. Η διαδικασία αποτελεί βασική υποχρέωση των ιδιοκτητών ακινήτων, καθώς αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Η αρχική προθεσμία είχε οριστεί για τις 15 Ιουνίου, ωστόσο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αποφάσισε να δώσει παράταση μίας εβδομάδας.

Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι

Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας, από την Τρίτη 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Οι δήμοι, σε συνεργασία με τις τοπικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, θα προχωρήσουν σε επιθεωρήσεις των περιοχών ευθύνης τους, εντοπίζοντας τα ακαθάριστα οικόπεδα.

Οι έλεγχοι θα οδηγήσουν, όπου απαιτείται, στην επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων αλλά και στον υποχρεωτικό καθαρισμό των χώρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Όπως έχει επισημανθεί από την Πολιτική Προστασία, δεν προβλέπεται νέα παράταση, καθώς οι αυξημένοι κίνδυνοι που προκαλεί η κλιματική κρίση καθιστούν απαραίτητη την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών.

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Ποια οικόπεδα αφορά η υποχρέωση καθαρισμού

Η υποχρέωση αφορά ιδιοκτησίες όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λόγω συσσώρευσης εύφλεκτης ύλης.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

οικόπεδα εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμών,

ακάλυπτοι χώροι εντός σχεδίου,

ακίνητα σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όρια οικισμών ή πόλεων, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία,

εκτός σχεδίου ακίνητα στα οποία υπάρχει κτίσμα.

Η διαδικασία δεν αφορά αγροτικές εκτάσεις, χωράφια ή δασικές και χορτολιβαδικές περιοχές.

Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός

Οι ιδιοκτήτες ή οι υπόχρεοι πρέπει να απομακρύνουν κάθε εύφλεκτο υλικό από τους χώρους, όπως:

ξερά χόρτα,

κλαδιά,

θάμνους,

άλλα υπολείμματα που μπορούν να συμβάλουν στην εξάπλωση φωτιάς.

Ο χώρος πρέπει να παραμένει καθαρός καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου.

Η δήλωση του καθαρισμού και οι υπόχρεοι

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο καθαρισμός πρέπει να δηλωθεί στο «Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών».

Η δήλωση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, ενώ παρέχεται επίσης η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ ή της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Υποχρέωση καθαρισμού δεν έχει μόνο ο ιδιοκτήτης, αλλά και ο νομέας, ο επικαρπωτής ή ο μισθωτής του ακινήτου.

Τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων προβλέπονται σημαντικές κυρώσεις.

Ειδικότερα:

Για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Αν δεν έχει γίνει ούτε ο καθαρισμός ούτε η δήλωση, προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ για τη μη δήλωση.

Η ψευδής δήλωση αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Για μη καθαρισμένο οικόπεδο επιβάλλεται πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ.

Παράλληλα, σε περιπτώσεις αδράνειας των υπόχρεων, ο δήμος μπορεί να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό του οικοπέδου, καταλογίζοντας το σχετικό κόστος στον ιδιοκτήτη.