«Να μειώσουμε τις ενάρξεις φωτιών και την καύσιμη ύλη» τόνισε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης.

Ευρεία σύσκεψη με τη φυσική ηγεσία και τους διοικητές του Πυροσβεστικού Σώματος από όλη τη χώρα συγκάλεσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, με αντικείμενο την πορεία της αντιπυρικής περιόδου, την επιχειρησιακή ετοιμότητα του μηχανισμού και την εντατικοποίηση των δράσεων πρόληψης με έμφαση και στον καθαρισμό οικοπέδων.

Κατά την τοποθέτησή του, ο υπουργός αναφέρθηκε στις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών, επισημαίνοντας ότι οι ενισχυμένοι άνεμοι θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα, ενώ από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας. Όπως σημείωσε, βασικός στόχος της Πολιτικής Προστασίας είναι «να περιορίσουμε τον αριθμό των ενάρξεων των πυρκαγιών και να μειώσουμε την καύσιμη ύλη», καθώς αυτοί αποτελούν τους δύο κρίσιμους παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των πυρκαγιών κάθε καλοκαίρι.

Ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι όταν συνδυάζονται υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι και πολλαπλές ταυτόχρονες εστίες, δημιουργείται έντονη διάσπαση δυνάμεων, γεγονός που καταπονεί συνολικά τον επιχειρησιακό μηχανισμό. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, σε αυτές τις συνθήκες ανακύπτει το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης της κρίσης.

Παράλληλα, συνεχάρη το Πυροσβεστικό Σώμα για τη μέχρι σήμερα πορεία της αντιπυρικής περιόδου, σημειώνοντας ότι καταγράφεται μείωση των ενάρξεων κατά περίπου 14%, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη εκδηλωθεί πάνω από 900 πυρκαγιές από την αρχή της περιόδου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και στα 37 Κλιμάκια της, τα οποία –όπως είπε– συμβάλλουν ουσιαστικά στον εντοπισμό αιτιών και υπευθύνων. Υπογράμμισε ότι η διερεύνηση κάθε περιστατικού θα συνεχιστεί με εντατικούς ρυθμούς, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν θα χαριστούμε σε κανέναν» και ότι η Πολιτεία θα κινηθεί απέναντι σε κάθε μορφή εμπρησμού, από αμέλεια ή πρόθεση.

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Ο υπουργός στάθηκε επίσης στην αυξημένη καύσιμη ύλη, επισημαίνοντας ότι οι έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα οδήγησαν σε μεγάλη ανάπτυξη βλάστησης, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τους θερινούς μήνες.

Αναφέρθηκε ακόμη στα έργα πρόληψης μέσω του προγράμματος AntiNero και στις παρεμβάσεις σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, τονίζοντας ότι οι δράσεις απομάκρυνσης καύσιμης ύλης θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, παρά την πρόοδο που έχει καταγραφεί σε αρκετούς δήμους, εξακολουθούν να υπάρχουν περιοχές όπου οι εργασίες πρόληψης δεν έχουν προχωρήσει επαρκώς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πιο συστηματική προσπάθεια σε τοπικό επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ευθύνη των πολιτών για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, τονίζοντας ότι η προστασία μιας κατοικίας ξεκινά από την πρόληψη και υπενθυμίζοντας ότι «η φωτιά δεν πρέπει να φτάσει στο σπίτι».

Για τα ακαθάριστα οικόπεδα, ο κ. Τουρνάς ανακοίνωσε ότι, με τη λήξη της προθεσμίας τη Δευτέρα, από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, με καταγραφή επικίνδυνων σημείων και αποστολή των σχετικών αναφορών στους δήμους για τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι η μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών και της καύσιμης ύλης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαχείριση της αντιπυρικής περιόδου και τόνισε την ανάγκη διαμόρφωσης μιας συνολικής κουλτούρας πρόληψης από πολίτες, δήμους και κράτος.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και ανώτατα στελέχη επιχειρησιακού και επιτελικού σχεδιασμού.