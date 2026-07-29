Οι περιοχές με κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου και οι δήμοι υψηλού κινδύνου.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα, ενώ καταγράφηκαν 21 νέα κρούσματα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΟΔΥ.

Συνολικά, έως τις 16:00 της Τετάρτης (29/7), διαγνώστηκαν και διερευνήθηκαν 42 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Από αυτά, τα 37 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και πέντε κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Σε ό,τι αφορά στα στοιχεία για την τελευταία εβδομάδα, καταγράφηκαν τέσσερις θάνατοι και δηλώθηκαν 21 νέα εγχώρια κρούσματα. Επίσης, έχει διαγνωστεί ένα κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου για το οποίο η πιθανή χώρα έκθεσης παραμένει απροσδιόριστη (λόγω σύνθετου ιστορικού μετακινήσεων), ενώ για άλλο ένα περιστατικό εκκρεμεί η επιβεβαίωση της διάγνωσης. Δεκατρείς ασθενείς νοσηλεύονται, από τους οποίους οι πέντε σε ΜΕΘ.

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Ιός Δυτικού Νείλου: Οι περιοχές όπου έχουν δηλωθεί κρούσματα

Πέρα από αυτές τις περιοχές, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, ο ΕΟΔΥ χαρακτηρίζει ως «υψηλού κινδύνου» τους δήμους: