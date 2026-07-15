Στο πλαίσιο των ενεργειών αντιμετώπισης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, πρόκειται να πραγματοποιηθούν ψεκασμοί σε δρόμους της πόλης.

Επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στην περιοχή της Γλυφάδας, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου. Όπως επισημαίνεται από πλευράς Δήμου στο πλαίσιο των ενεργειών αντιμετώπισης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, πρόκειται να πραγματοποιηθούν ψεκασμοί σε δρόμους της πόλης. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει ενημερώσεις των κατοίκων με σχετικές ανακοινώσεις στις περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις. Οι πολίτες καλούνται, κατά τη διάρκεια των ψεκασμών, να μην αφήνουν ρούχα ή άλλα αντικείμενα σε μπαλκόνια και εξωτερικούς χώρους, καθώς και να κρατούν τα κατοικίδιά τους σε ασφαλή χώρο.

Πώς μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της καθημερινής κοινωνικής επαφής, όπως το άγγιγμα, ούτε μέσω σεξουαλικής επαφής ή άλλης συνηθισμένης επαφής. Τα κουνούπια μολύνονται όταν τρέφονται από μολυσμένα πτηνά, κυρίως ορισμένα είδη άγριων πτηνών. Οι άνθρωποι που προσβάλλονται από τον ιό δεν αποτελούν πηγή μετάδοσης του ιού σε άλλα κουνούπια.

Ο Δήμος Γλυφάδας συστήνει στους κατοίκους να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας από τα κουνούπια, όπως:

χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών,

τοποθέτηση προστατευτικών σητών σε πόρτες και παράθυρα,

χρήση κατάλληλου ρουχισμού που καλύπτει το σώμα,

απομάκρυνση στάσιμων νερών από αυλές, μπαλκόνια και κοινόχρηστους χώρους.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η παρουσία κουνουπιών κατά τους θερινούς μήνες αποτελεί συνηθισμένο εποχικό φαινόμενο και η πρόληψη παραμένει το σημαντικότερο μέτρο προστασίας.

Η συστηματική εφαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας και η αποφυγή δημιουργίας εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών συνιστώνται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ανεξάρτητα από την καταγραφή κρουσμάτων.

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Η ανακοίνωση του Δήμου Γλυφάδας

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