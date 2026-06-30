Απίστευτη καταγγελία από τη Γλυφάδα για διακοπή ρεύματος και επίθεση σε κάτοικο με απειλές και ύβρεις.

Μια αδιανόητη καταγγελία έγινε πριν από λίγο στο γραφεία του Dnews η οποία αφορά δήθεν ενημέρωση από τη ΔΕΗ για διακοπή ρεύματος στην περιοχή της Γλυφάδας.

Το πρώτο τηλεφώνημα έγινε το μεσημέρι της Τρίτης με μια ευγενέστατη δήθεν υπάλληλο της ΔΕΗ να τονίζει στην καταγγέλλουσα ότι θα γίνει από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού διακοπή ρεύματος για 12 ώρες. «Αν όμως μας δώσετε επιπλεόν στοιχεία σας και με χρέωση 1,20 ευρώ η διακοπή θα είναι για λίγα λεπτά». Η απάντηση ήταν «δεν με ενδιαφέρει η πρότασή σας» και η πρώτη κλήση από τους απατεώνες ολοκληρώθηκε χωρίς παρατράγουδα.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα από τον ίδιο αριθμό 693 319 ΧΧΧΧ, κάλεσε ένας άνδρας αυτή τη φορά, λέγοντας: «Δεν καταλάβατε καλά πριν. Θα σας κοπεί το ρεύμα 12 ώρες και πρέπει να προχωρήσετε στην ρύθμιση». Η απάντηση από τον πολίτη ήταν «δεν με ενδιαφέρει η προσφορά σας, κλείστε το ρεύμα» και τότε ο και… καλά υπάλληλος της ΔΕΗ ξεκίνησε τις ύβρεις και τις απειλές. «Θα έρθουμε εκεί και θα σε… » πλαισιωμένες από βαριές ύβρεις.

Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία και οι αρμόδιοι, ωστόσο, χρειάζεται τεράστια προσοχή των ανθρώπων ώστε να μην πέσουν θύματα απατεώνων.