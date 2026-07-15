«Είμαι περήφανος για όλα όσα επιτύχαμε» είπε στην τελευταία του ομιλία ο Κιρ Στάρμερ.

Με έναν ιδιαίτερα φορτισμένο λόγο έκλεισε την παρουσία του στην βρετανική πολιτική σκηνή ο απερχόμενος πρωθυπουργός της χώρας Κιρ Στάρμερ.

Απαντώντας στην τελευταία ερώτηση της Κάρολιν Χάρις, δεινής υποστηρίκτριας και φίλης του ο Στάρμερ απάντησε «Αυτό είναι το τέλος του δικούς μου πολιτικού ταξιδιού». Την ευχαρίστησε για τη στήριξη και τη φιλία της προς τον ίδιο και την οικογένειά του και δήλωσε απευθυνόμενος στον πρόεδρο της συνεδρίασης «αυτή θα είναι η τελευταία μου απάντηση από αυτό εδώ το σημείο. Κάθε πρωθυπουργός γνωρίζει πως όταν αναλαμβάνει τα ηνία, θα έρθει αυτή η μέρα που θα κληθεί να παραδώσει τη σκυτάλη. Αυτή η μέρα έφτασε για μένα. Αυτό είναι το τέλος του πολιτικού μου ταξιδιού. σε έξι χρόνια, πήγαμε από μία ιστορική ήττα το 2019 σε μία ιστορική νίκη το 2024 και μέσα σε δύο χρόνια στην κυβέρνηση. Αφήνω τη χώρα με καλύτερες συνθήκες από εκείνης που την πήρα.

«Είμαι περήφανος για όλα όσα επιτύχαμε» είπε στην τελευταία του ομιλία οΚιρ Στάρμερ και συνέχισε ευχαριστώντας του συνεργάτες, τους υπουργούς του και τον κόσμο.

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Απευθυνόμενος στον διάδοχό του είπε: «προς τον διάδοχό μου και όλους εσάς, θα δώσω την πλήρη στήριξή μου σε όλους τους συναδέλφους μου στη Βουλή. Μπορώ να σας ευχηθώ καλή υγεία και ευτυχία. Σε όλους, όσοι η ζωή τους βελτιώθηκε ή άλλαξε από την κυβέρνηση των Εργατικών, και όλους εσάς σε όλη τη χώρα, που παλεύετε να είστε ορατοί ή να ακουστεί η φωνή σας, (σας λέω) ότι εσείς είστε ο λόγος που μπήκα στην πολιτική. Στα παιδιά και τη σύζυγό μου λέω σας αγαπώ. Αντίο».

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Αποχωρώντας από την αίθουσα ο Κιρ Στάρμερ καταχειροκροτήθηκε από τους συναδέλφους του, που σηκώθηκαν όρθιοι, κάτι που δεν επιτρέπεται.

Με πληροφορίες του SkyNews/Independent