Μία ερώτηση που αφορούσε την ελληνική μυθολογία ήταν αρκετή για να βγάλει εκτός έναν παίκτη του βρετανικού τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»
Ο παρουσιαστής κάλεσε τον διαγωνιζόμενο να απαντήσει στην ερώτηση: «Ποια ήταν η θεά της νίκης στην ελληνική μυθολογία;».
Οι προτεινόμενες απαντήσεις δυσκόλεψαν τον παίχτη, καθώς ήταν τα ονόματα γνωστών αθλητικών εταιρειών, Umbro, Reebok, Adidas και Nike.
Ο παίχτης, αρχικά απέκλεισε τη Reebok και την Adidas, και στη συνέχεια είπε πως σκέφτεται την Umbro. «Δεν νομίζω καν ότι οι άλλες λέξεις ακούγονται ελληνικές», είπε χαρακτηριστικά.
Δευτερόλεπτα πριν αποκαλυφθεί η σωστή απάντηση, ο παρουσιαστής ξέσπασε σε γέλια.
Η σωστή απάντηση φυσικά είναι Nike (Νίκη).
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