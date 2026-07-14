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Η απάντησή του έκανε τον παρουσιαστή να ξεσπάσει σε γέλια.

Μία ερώτηση που αφορούσε την ελληνική μυθολογία ήταν αρκετή για να βγάλει εκτός έναν παίκτη του βρετανικού τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»

Ο παρουσιαστής κάλεσε τον διαγωνιζόμενο να απαντήσει στην ερώτηση: «Ποια ήταν η θεά της νίκης στην ελληνική μυθολογία;».

Οι προτεινόμενες απαντήσεις δυσκόλεψαν τον παίχτη, καθώς ήταν τα ονόματα γνωστών αθλητικών εταιρειών, Umbro, Reebok, Adidas και Nike.

Ο παίχτης, αρχικά απέκλεισε τη Reebok και την Adidas, και στη συνέχεια είπε πως σκέφτεται την Umbro. «Δεν νομίζω καν ότι οι άλλες λέξεις ακούγονται ελληνικές», είπε χαρακτηριστικά.

Δευτερόλεπτα πριν αποκαλυφθεί η σωστή απάντηση, ο παρουσιαστής ξέσπασε σε γέλια.

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Η σωστή απάντηση φυσικά είναι Nike (Νίκη).

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