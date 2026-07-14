Η πολυαναμενόμενη live εμφάνιση του τραγουδιστή στη Μύκονο δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος.

Ανατροπή στα καλοκαιρινά μουσικά δρώμενα της Μυκόνου αποτελεί η ακύρωση της μεγάλης συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στο Nammos, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 23 Ιουλίου.

Η συγκεκριμένη βραδιά θεωρούνταν ένα από τα σημαντικότερα events του καλοκαιριού, καθώς κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος επωνύμων και διεθνών προσωπικοτήτων.

Γιατί ματαιώθηκε η συναυλία του Αντώνη Ρέμου

Η είδηση της ματαίωσης δεν πέρασε απαρατήρητη με τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν, σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην ακύρωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Espresso, η ματαίωση της συναυλίας δεν σχετίζεται με προσωπική ή επαγγελματική διαφωνία, αλλά με διαδικαστικό ζήτημα που αφορά τις απαραίτητες εγκρίσεις για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως δεν εξασφαλίστηκε η τελική άδεια από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον χώρο της παραλίας, στοιχείο που θεωρήθηκε απαραίτητο για την πραγματοποίηση της βραδιάς με τον τρόπο που είχε σχεδιαστεί.

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Η ανακοίνωση του Nammos

Σε ανακοίνωσή του, το Nammos περιορίστηκε να αναφέρει πως «εξαιτίας απρόσμενων συνθηκών, η προγραμματισμένη εμφάνιση στις 23 Ιουλίου δεν θα πραγματοποιηθεί», ευχαριστώντας το κοινό για την κατανόηση.