Ανατροπή στα καλοκαιρινά μουσικά δρώμενα της Μυκόνου αποτελεί η ακύρωση της μεγάλης συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στο Nammos, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 23 Ιουλίου.
Η συγκεκριμένη βραδιά θεωρούνταν ένα από τα σημαντικότερα events του καλοκαιριού, καθώς κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος επωνύμων και διεθνών προσωπικοτήτων.
Γιατί ματαιώθηκε η συναυλία του Αντώνη Ρέμου
Η είδηση της ματαίωσης δεν πέρασε απαρατήρητη με τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν, σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην ακύρωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Espresso, η ματαίωση της συναυλίας δεν σχετίζεται με προσωπική ή επαγγελματική διαφωνία, αλλά με διαδικαστικό ζήτημα που αφορά τις απαραίτητες εγκρίσεις για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης.
Συγκεκριμένα, φαίνεται πως δεν εξασφαλίστηκε η τελική άδεια από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον χώρο της παραλίας, στοιχείο που θεωρήθηκε απαραίτητο για την πραγματοποίηση της βραδιάς με τον τρόπο που είχε σχεδιαστεί.
Η ανακοίνωση του Nammos
Σε ανακοίνωσή του, το Nammos περιορίστηκε να αναφέρει πως «εξαιτίας απρόσμενων συνθηκών, η προγραμματισμένη εμφάνιση στις 23 Ιουλίου δεν θα πραγματοποιηθεί», ευχαριστώντας το κοινό για την κατανόηση.