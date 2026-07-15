«Η αστυνομία ελπίζω να εξετάσει και τις άλλες τριακόσιες ή τετρακόσιες παρόμοιες αναρτήσεις και απειλές μόνο από φέτος», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νάιτζελ Φάρατζ.

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησε η αστυνομία στη Βρετανία, καθώς φέρεται να απείλησε μέσω αναρτήσεων στα social media ότι θα πυροβολήσει τον επικεφαλής του κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής των κοινοβουλευτικών αρχών προς την αστυνομία να διερευνήσει μια σοκαριστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία στόχευε τον Βρετανό πολιτικό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του «τρομοκράτη», είχε γράψει απευθυνόμενος στον Φάρατζ: «Θα σε πυροβολήσω στο κεφάλι αν κερδίσεις».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου φέρεται να ενημέρωσε τον 62χρονο Φάρατζ ότι ένας άνδρας συνελήφθη το πρωί, μετά από ανάρτηση που έγινε στην πλατφόρμα Χ στις 8 Μαΐου, μία ημέρα μετά τις δημοτικές εκλογές.

{https://x.com/Telegraph/status/2077380586474229872}

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Ωστόσο, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τελικά την Τρίτη, με τον άνδρα να αντιμετωπίζει διάφορες κατηγορίες, όπως η απειλή. Μετά την ανάκρισή του αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ δήλωσε: «Αυτή είναι η πρώτη φορά που η αστυνομία ενήργησε προληπτικά για μια ανάρτηση στα social media και ελπίζω να εξετάσει και τις άλλες τριακόσιες ή τετρακόσιες παρόμοιες αναρτήσεις μόνο από φέτος».

«Αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια. Δεν πρόκειται μόνο για λόγια, αλλά και για βίντεο ανθρώπων που πυροβολούν όπλα και άλλα παρόμοια. Στο παρελθόν έχουμε υποβάλει πολλές αναφορές στην αστυνομία και πάντα μας έλεγαν ότι αυτές οι αναρτήσεις στα social media δεν έφταναν το απαιτούμενο όριο για να υπάρξει παρέμβαση, κάτι που είναι πραγματικά παράξενο», πρόσθεσε.

Ο άνδρας πρόκειται για Βρετανό ασιατικής καταγωγής και σύμφωνα με τις αναρτήσεις του δηλώνει «Φιλελεύθερος Δημοκράτης».

Η υπόθεση διερευνήθηκε ως απειλή κατά μέχρι πρότινος ενεργό μέλος του βρετανικού κοινοβουλίου, καθώς στις 7 Ιουλίου ο Φάρατζ δήλωσε την παραίτησή του. Παράλληλα, στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε απαγόρευση επικοινωνίας με τον πολιτικό.

Ο επικεφαλής του Reform UK έχει δηλώσει ότι δέχεται περίπου 300 απειλές τον μήνα και πιέζει ώστε οι πολιτικοί του κόμματος να λάβουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας.