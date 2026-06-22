Ο Κιρ Στάρμερ οδήγησε τους Εργατικούς σε μια σαρωτική εκλογική νίκη τον Ιούλιο του 2024, αλλά έκτοτε η δημοτικότητά του, καθώς και εκείνη του κόμματος, σημείωσαν κατακόρυφη πτώση.

Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αποχωρεί από την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο ώστε η χώρα να αποκτήσει τον έβδομο πρωθυπουργό της σε διάστημα 10 ετών.

Μόλις δύο χρόνια μετά την εκλογή του με συντριπτική πλειοψηφία, ο Στάρμερ ανέφερε ότι θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι το κόμμα να επιλέξει τον νέο ηγέτη των Εργατικών, ο οποίος θα μπορούσε να αναζωογονήσει τη φθίνουσα πορεία της κυβέρνησης.

Η επίσημη διαδικασία για την αντικατάσταση του θα ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου και θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε διάστημα λίγων ημερών: Ο ίδιος ο Στάρμερ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων θα ανοίξει στις 9 Ιουλίου και θα κλείσει όταν το Κοινοβούλιο διακόψει για τις θερινές του διακοπές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 16 Ιουλίου. Σε περίπτωση αναμέτρησης, ο νέος ηγέτης θα βρίσκεται στη θέση του την 1η Σεπτεμβρίου, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η διαδικασία θα είναι ανοιχτή για όλους τους βουλευτές του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, ενώ βασικό φαβορί παραμένει ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ.

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Όσα είπε ο Στάρμερ αποχαιρετώντας την Ντάουνινγκ Στριτ

«Το να περπατώ αυτό τον δρόμο πριν δύο χρόνια ήταν η πιο περήφανη στιγμή της ζωής μου», δήλωσε ο Στάρμερ από την Ντάουνινγκ Στριτ, κοινοποιώντας την απόφασή του να αποχωρήσει από την ηγεσία των Εργατικών.

«Το ερώτημα που έθεσε το κόμμα μου είναι αν είμαι ο πλέον κατάλληλος για να μας οδηγήσω στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση της κοινοβουλευτικής μου ομάδας σε αυτό το ερώτημα και την αποδέχομαι με καλή πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει είχε ως στόχο να βάλω πρώτα τη χώρα που αγαπώ. Γι' αυτόν τον λόγο θα παραιτηθώ από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Μίλησα με τον Βασιλιά σήμερα το πρωί για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου».

Ο βρετανός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησής του κατά τα δύο τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως: η οικονομία αναπτύχθηκε περισσότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες, οι μισθοί αυξήθηκαν ταχύτερα από τον πληθωρισμό, μειώθηκαν οι λίστες αναμονής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), ενισχύθηκαν τα δικαιώματα εργαζομένων και ενοικιαστών, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι αμυντικές δαπάνες.

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Αναφερόμενος στην προσωπική του πολιτική διαδρομή, τόνισε ότι, όταν ανέλαβε την ηγεσία των Εργατικών πριν από έξι χρόνια, παρέλαβε ένα κόμμα «πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο», το οποίο, όπως είπε, κατάφερε να μετασχηματίσει και να το οδηγήσει στην εξουσία έπειτα από 14 χρόνια διακυβέρνησης από τους Συντηρητικούς.

Ο Στάρμερ ευχαρίστησε, στη συνέχεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του που στάθηκαν στο πλευρό του για έξι χρόνια, καθώς και το προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ και την «εξαιρετική δημόσια διοίκηση».

Ο απερχόμενος βρετανός πρωθυπουργός συγκινήθηκε προς το τέλος της ομιλίας του καθώς ευχαρίστησε τη σύζυγό του, Λαίδη Βικτόρια Στάρμερ, επειδή ήταν «ένας βράχος στο πλευρό μου, στις καλές και τις κακές στιγμές».

«Όταν αφήσω την σπουδαιότερη δουλειά στη χώρα, θα αφιερώσω περισσότερο χρόνο στην πιο σημαντική από όλες τις δουλειές: να είμαι ο καλύτερος σύζυγος που μπορώ για την υπέροχη γυναίκα μου, τη Βικ», είπε με τη φωνή του να σπάει. «Και να είμαι ο καλύτερος πατέρας που μπορώ για τα όμορφα παιδιά μου, που είναι η περηφάνια και η χαρά μου».»

Πώς θα επιλεγεί ο διάδοχος του Στάρμερ

Όποιος υποψήφιος επιθυμεί να αντικαταστήσει τον Στάρμερ θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη του 20% των βουλευτών των Εργατικών. Με το Εργατικό Κόμμα να καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή 403 έδρες, αυτό αντιστοιχεί σε 81 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου του ίδιο του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να συγκεντρώσουν συγκεκριμένα ποσοστά υποστήριξης από τις τοπικές οργανώσεις του Εργατικού Κόμματος και από συνδικάτα.

Εφόσον υπάρξουν περισσότεροι από ένας υποψήφιοι που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, ο νικητής αναδεικνύεται με τη διενέργεια εκλογικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Εργατικού Κόμματος και οι φίλα προσκείμενοι προς την παράταξη. Ο νικητής αναδεικνύεται στη συνέχεια, αυτόματα, πρωθυπουργός.

Αν και το χρονοδιάγραμμα επισήμως καθορίζεται από το αρμόδιο κομματικό όργανο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι υποψηφιότητες θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και θα κλείσουν πριν τη θερινή διακοπή των εργασιών του κοινοβουλίου, που έχει οριστεί για τις 16 Ιουλίου.

Ο ίδιος δήλωσε ότι εάν υπάρξει αναμέτρηση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την εκ νέου σύγκληση του κοινοβουλίου μετά τη θερινή διακοπή, κάτι που προγραμματίζεται για την 1η Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται πως αν δεν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος που συγκεντρώνει το απαιτούμενο ποσοστό υποστήριξης, τότε δεν διενεργείται εκλογική διαδικασία.

BBC: Ο Άντι Μπέρναμ θα μπορούσε να είναι σύντομα ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας

Και τώρα τι; Υπάρχει πλέον κάποιος χώρος για το Εργατικό Κόμμα ώστε να συζητήσει ακριβώς αυτό - σχολιάζει ο Nick Eardley στο BBC.

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων για την αντικατάστασή του θα ανοίξει σε δύο εβδομάδες.

Θα υπάρξει απευθείας ανάδειξη; Ένας αυξανόμενος αριθμός Εργατικών πιστεύει πως ναι. Το απόλυτο φαβορί είναι ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος μάλιστα έχει ήδη δηλώσει το «παρών» στη διαδικασία.

Από την άλλη, ο Γουές Στρίτινγκ, αν και είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θα έθετε υποψηφιότητα, τελικά ξεκαθάρισε σήμερα πως δεν θα το κάνει, καλώντας τους Εργατικούς να στηρίξουν την υποψηφιότητα Μπέρναμ.

{https://x.com/SkyNews/status/2069001512907378922}

Σημειώνεται πως το τρέχον χρονοδιάγραμμα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δηλώσει και κάποιος άλλος συμμετοχή στην κούρσα. «Θα μπορούσε, ίσως, κάποιος από την κεντροδεξιά πτέρυγα να νιώσει την ανάγκη να προκαλέσει μια εκλογική αναμέτρηση; Όλα τα στοιχήματα, πάντως, δείχνουν ότι ο Άντι Μπέρναμ θα είναι σύντομα πρωθυπουργός».