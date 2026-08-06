Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος πρωταγωνιστεί στα ελληνικά σινεμά αυτή την εβδομάδα.

Τρεις νέες ταινίες κυκλοφορούν από σήμερα (6/08) στα θερινά και οι τρεις γαλλικές και ιδανικές για ένα χαλαρό, καλοκαιρινό βραδάκι σε κάποιο θερινό της πόλης.



Εναλλακτικά, από σήμερα επανακυκλοφορεί και το Γνήσιο Αντίγραφο του 2010 με την Ζιλιέτ Μπινός, σε περίπτωση που θέλετε να δείτε κάτι διαφορετικό από Οδύσσεια και Spider-Man.

Αυτό που Ξέρουν οι Γυναίκες (Pour le Plaisir)

Ύστερα από είκοσι χρόνια γάμου η Φανί αποκαλύπτει επιτέλους ένα μεγάλο μυστικό στον σύζυγό της: δεν έχει βιώσει ποτέ οργασμό. Εκείνος, αν και σοκαρισμένος, βουτά με θάρρος σε άγνωστα νερά: τον μυστηριώδη κόσμο της γυναικείας απόλαυσης.

Η Φανί εξερευνά τη θεραπεία, σε ομαδικά εργαστήρια και ακόμη κι ένα sex club, ενώ ο Τόμας ξεκινά τη δική του αναζήτηση, επιστρατεύοντας όλη του την εφευρετική ιδιοφυΐα για να αντιμετωπίσει την απόλυτη πρόκληση.

Βασισμένη σε μια αληθινή ιστορία.

{https://youtu.be/55kH7M5kdwQ?si=e8xJr2W0L1KIxigh}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Κλειδαράς του Ενός Εκατομμυρίου (Le Million)

Ένας άδικα απολυμένος εργολάβος κλέβει 1 εκατομμύριο ευρώ από το χρηματοκιβώτιο του διευθυντή του. Όταν μαθαίνει ότι η απόλυση ήταν μια δοκιμασία για μια προαγωγή, ξεκινάει μια απεγνωσμένη, ξεκαρδιστική αποστολή να επιστρέψει κρυφά τα χρήματα πριν το καταλάβει το αφεντικό του.

{https://youtu.be/-jHIlcyhOac?si=oROxbI7mNLfGzY_W}

Ο Παραχαράκτης (The Moneymaker)

Ποιος ήταν ο «Σεζάν του πλαστού χρήματος», ο μυστηριώδης άνδρας που ξεγέλασε ακόμη και την Τράπεζα της Γαλλίας, ενώ τα πλαστά του χαρτονομίσματα θεωρούνται πια συλλεκτικής αξίας;



Έχοντας ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο εισιτήρια, το L’ Affaire Bojarski είναι η μεγάλη επιτυχία του φετινού γαλλικού Box- Office.

{https://youtu.be/curzvzTwypQ?si=Ze-Y_7NLq1miThzy}