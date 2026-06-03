Το κάθε κουνούπι γεννά περίπου 300 αυγά τα οποία τοποθετεί σε λιμνάζοντα ύδατα. Μέσα σε τρεις μέρες τα αυγά γίνονται έντομα που ζουν το πολύ μέχρι και 40 μέρες.

Τα κουνούπια κάνουν την εμφάνισή τους αμέσως μόλις πιάσουν οι ζέστες, αποτελώντας μια ενοχλητική απειλή που μας εμποδίζει να απολαύσουμε την αυλή μας.

Ευτυχώς, υπάρχουν προληπτικά μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για να μειώσουμε τη δραστηριότητά τους, καθαρίζοντας τις υδρορροές, κουρεύοντας το γρασίδι, ανάβοντας ανεμιστήρες ή χρησιμοποιώντας δισκία με Βάκιλλο Θουριγγίας (Bt).

Το στάσιμο νερό αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα, καθώς εκεί τα θηλυκά κουνούπια γεννούν τα αυγά τους και ξεκινούν τον κύκλο ζωής τους.

Οι ιδιοκτήτες πρέπει να επιθεωρούν τακτικά την ιδιοκτησία τους και να αδειάζουν κάθε εστία, αφού ακόμα και μια ποσότητα όσο το καπάκι ενός μπουκαλιού μπορεί να θρέψει εκατοντάδες προνύμφες σε λίγες μέρες. Εκτός από τις ποτίστρες πουλιών και τις παιδικές πισίνες, επικίνδυνα σημεία είναι τα παιδικά παιχνίδια, τα μπολ των κατοικίδιων, τα πιατάκια από τις γλάστρες, τα παλιά λάστιχα, καθώς και τα καλύμματα επίπλων ή οι μουσαμάδες που μαζεύουν νερό.

Παράλληλα, οι υδρορροές πρέπει να καθαρίζονται συχνά, ειδικά μετά από καταιγίδες, διότι όταν φράζουν από φύλλα παγιδεύουν νερό και δημιουργούν ένα προστατευμένο, σκιερό περιβάλλον που είναι ιδανικό για τα κουνούπια.

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Η σωστή συντήρηση του πρασίνου είναι εξίσου κρίσιμη. Το ψηλό γρασίδι και οι φουντωτοί, απεριποίητοι θάμνοι προσφέρουν τη δροσερή σκιά και την υγρασία που χρειάζονται αυτά τα έντομα για να καταφύγουν κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας.

Κρατώντας το γρασίδι κοντό και τους θάμνους κλαδεμένους, αυξάνεται το φως του ήλιου και η κυκλοφορία του αέρα, κάνοντας τον χώρο λιγότερο φιλόξενο. Όσο πιο μακριά αναγκάζονται να ξεκουραστούν τα ενήλικα κουνούπια από τα σημεία που αναπαράγονται, τόσο πιο αργά αναπτύσσεται ο πληθυσμός τους.

Αν τα κουνούπια κυκλοφορούν ήδη, ένας απλός ή περιστρεφόμενος ανεμιστήρας εξωτερικού χώρου μπορεί να τα κρατήσει μακριά, αφού η κίνηση του αέρα δημιουργεί ένα φυσικό τείχος που δυσκολεύει την πτήση τους και αποτρέπει τα τσιμπήματα.

Τέλος, για μια πιο ριζική και γρήγορη αντιμετώπιση χωρίς χημικά σπρέι, προτείνεται η χρήση ειδικών ταμπλετών που τοποθετούνται στο στάσιμο νερό. Αυτά τα σκευάσματα περιέχουν τον Βάκιλλο Θουριγγίας, ένα φυσικό βακτήριο του εδάφους που προσβάλλει αποκλειστικά το πεπτικό σύστημα των προνυμφών και τις εξολοθρεύει μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι παραμένει εντελώς ακίνδυνη για τους ανθρώπους, τα κατοικίδια και τα ωφέλιμα έντομα επικονίασης, όπως οι μέλισσες, επιτρέποντάς μας να προστατεύσουμε τον κήπο μας με ασφάλεια.

Πηγή: Southern Living