Η Miu Miu παίρνει το αναγνωρίσιμο running sneaker της New Balance και το μετατρέπει σε ένα χαλαρό, ιδιαίτερο και απόλυτα μοδάτο mule.

Τα πιο περιζήτητα καλοκαιρινά παπούτσια είναι εκείνα που δείχνουν σαν να μην προσπάθησαν καθόλου. Τα νέα New Balance x Miu Miu 530 SL mules έχουν ακριβώς αυτή την αίσθηση. Παίρνουν τη γνώριμη σιλουέτα ενός sneaker και την «αποδομούν» αρκετά ώστε να δείχνει πιο χαλαρή, πιο σπάνια και απόλυτα Miu Miu.

Το αποτέλεσμα αποτυπώνει αυτό που κάνει καλύτερα η Miu Miu, μετατρέπει το πρακτικό σε κάτι ελαφρώς «ατημέλητο» αλλά ταυτόχρονα πολύ πιο επιθυμητό απ’ όσο θα περίμενε κανείς. Η βάση είναι το New Balance 530 SL, εμπνευσμένο από ένα σχέδιο του 1992, που εδώ μετατρέπεται σε mule, δηλαδή σε κλειστό παπούτσι με ανοιχτή φτέρνα. Το δέρμα δείχνει ελαφρώς «παλαιωμένο», με vintage διάθεση, σαν να έχει ήδη φορεθεί και αγαπηθεί. Η λευκή εκδοχή συνδυάζει δέρμα και υφασμάτινες λεπτομέρειες, ενώ η σόλα κρατά καθαρά την αθλητική του καταγωγή. Παρότι έχει αλλάξει μορφή, το παπούτσι δεν χάνει την ταυτότητά του. Παραμένει New Balance απλώς μέσα από το φίλτρο της Miu Miu διαβάζουμε στο graziamagazine.com.

Η γοητεία βρίσκεται στην αντίθεση

Το sneaker συμβολίζει κίνηση, ρυθμό, καθημερινότητα. Το mule, αντίθετα, παραπέμπει σε κάτι πιο αργό, πιο χαλαρό, πιο καλοκαιρινό. Ο συνδυασμός τους δημιουργεί ένα παπούτσι άνετο αλλά ταυτόχρονα «δήλωση μόδας». Δεν είναι ουδέτερο, δεν είναι αδιάφορο αντιθέτως έχει χαρακτήρα χωρίς να γίνεται υπερβολικό. Το κόστος του είναι στα 1270 δολλάρια

Γι’ αυτό και λειτουργεί τόσο καλά στο styling. Δένει εύκολα με ένα απλό βαμβακερό φόρεμα, «σπάει» τη σοβαρότητα ενός υφασμάτινου σορτς ή δίνει πιο σύγχρονο ύφος σε ένα φαρδύ παντελόνι. Δεν προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή αλλά τελικά την κρατά. Με φαρδιά παντελόνια, η ανοιχτή φτέρνα δημιουργεί μια μικρή «έκπληξη» καθώς κινείται το ύφασμα. Με μίνι φούστες, η αθλητική του βάση κρατά το look από το να γίνει υπερβολικά γλυκό ή κοριτσίστικο.

Το ιδιαίτερο με αυτά τα mules είναι ότι μοιάζουν ανεπιτήδευτα, όμως τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η Miu Miu έχει χτίσει μια αισθητική πάνω σε αυτή την «ελεγχόμενη αδιαφορία». Πράγματα που δείχνουν απλά, αλλά έχουν ξεκάθαρο κλείσιμο του ματιού στη μόδα. Έτσι, το New Balance x Miu Miu είναι ένα παπούτσι που παίζει με την ιδέα του τι σημαίνει άνεση και στιλ σήμερα.

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