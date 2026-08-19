Την ανεξαρτητοποίησή της θα ανακοινώσει η αντιπρόεδρος της Βουλής την ημέρα έναρξης της Ολομέλειας- «Επίδειξη πυγμής» από τη Ρένα Δούρου, με τον ΣΥΡΙΖΑ να παραμένει με 10 βουλευτές!

Με «επίδειξη πυγμής» η Ρένα Δούρου επεδίωξε την Τρίτη να ξεκαθαρίσει την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ και να προλάβει τις εξελίξεις διαγράφοντας την Νίνα Κασιμάτη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, ζητώντας από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα και καλώντας ανεξάρτητους βουλευτές να επιστρέψουν στο κόμμα.

-Η Όλγα Γεροβασίλη δεν πρόκειται βεβαίως να παραδώσει την έδρα. Το έχει διαμηνύσει καθαρά προ εβδομάδων με την πολιτική της δήλωση και θα το ανακοινώσει με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη την ημέρα έναρξης της Ολομέλειας της Βουλής, στις 24 Αυγούστου. Η βουλευτής Άρτας και ως τώρα αντιπρόεδρος της Βουλής άλλωστε θα είναι από τους πρώτους ανεξάρτητους βουλευτές προερχόμενους από τον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ που θα ενταχθούν από κάποια στιγμή και μετά στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα. Η δε προειδοποίηση της Ρένα Δούρου προς την Όλγα Γεροβασίλη έχει ως σκοπό να στοχοποιηθεί η αντιπρόεδρος της Βουλής και εμμέσως ο Αλέξης Τσίπρας, παράλληλα βέβαια με το ξεκαθάρισμα της κατάστασης στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

-Η Νίνα Κασιμάτη θα οδεύσει προς το ΠΑΣΟΚ, καθώς οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την βουλευτή Α΄ Πειραιά μειώνονται, ενώ το κόμμα στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια δεν διαθέτει ιδιαίτερες δυνάμεις. Είναι σαφές όμως πως η έως τώρα παραμονή της στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούσε σκάνδαλο, καθώς όχι απλώς είχε συμφωνήσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη να είναι στο ψηφοδέλτιο στο ΠΑΣΟΚ (κάτι που θα φανεί από τις εξελίξεις), αλλά δεν συμμετείχε ούτε στην εκλογή προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός της! Πρέπει η ηγεσία ενός κόμματος να είναι «κατάσκοπος από άλλο επάγγελμα στην πολιτική» για να την κρατούσε στο κόμμα!

-Η πρόσκληση της Ρένας Δούρου προς ανεξάρτητους βουλευτές που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψουν στην Κουμουνδούρου είναι ουσιαστικά χωρίς αποδέκτες. Από τη στιγμή ιδίως που το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατορθώσει να εισέλθει στη νέα Βουλή. Κάποιοι εκτιμούν πως θα μπορούσε να επιστέψει η Γιώτα Πούλου, που αμφιβάλλουμε, αλλά ως εκεί. Πιο πολύ η συγκεκριμένη πρόσκληση έγινε από τη Ρένα Δούρου προκειμένου σε εναπομείναντες οπαδούς να φανεί πως οι πόρτες του ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτές, χωρίς όμως να αναμένεται κάποιο αποτέλεσμα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως πλέον μένει με 10 βουλευτές ενώ είχε ξεκινήσει με 47!