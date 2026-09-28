«Δεν έχω ακούσει για άλλους πολιτικούς που πήγαιναν στην Καρνεάδου» είπε ο Θάνος Πλεύρης.

Για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τη δική του εμπειρία από το ιατρείο της Καρνεάδου μίλησε ο Θάνος Πλεύρης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε στον ΑΝΤ1 πως «στην Ελλάδα το θεσμικό πλαίσιο είναι αυστηρό, όμως στο θέμα τον ελέγχων υστερούμε. Στο ελεγκτικό πλαίσιο υπάρχει πρόβλημα».

Όπως είπε «θεσμικά υπάρχει ο έλεγχος του ΙΣΑ και ο έλεγχος της Αρχής Διαφάνειας αλλά ναι καλό θα ήταν να υπάρχει και ο έλεγχος της πολιτείας».

Η διαδικασία που ακολουθείται για τους ελέγχους είναι η εξής, όπως είπε: «Το Υπουργείο το διαβιβάζει στον ΙΣΑ, μετά το διαβιβάζει στην Αρχή Διαφάνειας και μετά στην εισαγγελία αν χρειαστεί»

Σε ερώτηση για το αν οι «υψηλές γνωριμίες» κάλυπταν την δράση των γιατρών και του ιατρείου στο Κολωνάκι απάντησε πως «οι γνωριμίες έχουν να κάνουν με την πελατεία, όχι με τους ελέγχους».

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Για το ιατρικό συνέδριο το 2023 στο οποίο συμμετείχε η γιατρός ο κ. Πλεύρης ανέφερε χαρακτηριστικά πως «ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΦ διοργάνωσε το συνέδριο που ήταν ομιλίτρια η Γάκα. Αυτό που φαίνεται στο διαδίκτυο με τους Υπουργούς και από κάτω να μιλάει η γιατρός δεν υπήρχε, μιλήσαμε με μία ημέρα διαφορά. Το πρόβλημα είναι ότι ακούστηκαν όσα είπε η κατηγορούμενη γιατρός για αυτό το μηχάνημα παρουσία γιατρών και δεν υπήρξε αντίδραση».

Για τη δική του εμπειρία από το ιατρείο της Καρνεάδου ο κ. Πλεύρης τόνισε πως «ο γιατρός δεν μου πρότεινε τίποτα εναλλακτικό, μου έδωσε συμβουλές συμβατής ιατρικής και ό,τι μου είπε τα συζήτησα με τους θεράποντες ιατρούς μου και μου είπαν ότι είναι σωστά».

«Δεν έχω ακούσει για άλλους πολιτικούς που πήγαιναν στην Καρνεάδου» τόνισε ακόμη.

Για το «καλάμι» που έχουν καβαλήσει ορισμένοι υπουργοί

Για αυτό που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, για έπαρση Υπουργών, είπε πως «είναι να κοιταχθούμε στον καθρέφτη και να δούμε αν με συμπεριφορές μας έχουμε φέρει σε δύσκολη θέση την παράταξη».

«Εγώ δεν έχω δει τέτοια σημάδια. Βέβαια, ακόμη και μία μικρή κίνηση αμετροέπειας, μετά από τα χρόνια της διακυβέρνησής μας, θα την εισπράξει ενοχλητικά ο πολίτης», συνέχισε.

«Να στηρίξουμε τους πολίτες όσο περισσότερο γίνεται»

Για τα μέτρα της κυβέρνησης για στήριξη των πολιτών είπε πως «Θα έχουμε ανακοινώσεις την Τετάρτη αλλά και ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Να στηρίξουμε τους πολίτες όσο περισσότερο γίνεται».