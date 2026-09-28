Μόνο ως δικαίωση και μάλιστα εμφατική της Ντόρας Μπακογιάννη θα πρέπει να λογίζονται τα απίθανα «μαργαριτάρια» του Χάρη Θεοχάρη και του βουλευτή της πλειοψηφίας Σπύρου Κουλκουδίνα.

Τι το ήθελε η Ντόρα να μιλήσει για «καλάμια» και να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για κρούσματα αλαζονείας στις τάξεις των βουλευτών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας;

Μπορεί το Μέγαρο Μαξίμου να επιχείρησε να χαμηλώσει το θέμα με ένα ελαφρύ άδειασμα στην πρώην υπουργό διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, ωστόσο δεν είναι λίγοι αυτοί που έσπευσαν να τη δικαιώσουν, και μάλιστα με ιδιαίτερη φόρα...

Γιατί μάλλον ως δικαίωση και μάλιστα εμφατική της Ντόρας θα πρέπει να λογίζονται τα απίθανα «μαργαριτάρια» του Χάρη Θεοχάρη και του βουλευτή της πλειοψηφίας Σπύρου Κουλκουδίνα, με τον μεν πρώτο να λέει πως η ΝΔ είναι το κόμμα των «νοικοκύρηδων» αφήνοντας αιχμές πως τα υπόλοιπα είναι των... κακομοίρηδων, και τον δεύτερο να καλεί όσους δεν έχουν να βάλουν 10 ευρώ βενζίνη για να πάει στη δουλειά του να πάρει τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Για να είμαστε δίκαιοι ωστόσο, η κα Μπακογιάννη μάλλον υπήρξε πολύ μετριοπαθής, δεδομένου πως τέτοιες τοποθετήσεις δεν παραπέμπουν σε καλάμι αλλά στη στρατόσφαιρα.

Ε.Σ.