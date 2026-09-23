«Ο στενοχωρημένος Νεοδημοκράτης θέλει να ξέρει, πρώτον, ότι τον νοιαζόμαστε και, δεύτερον, ότι τον σκεφτόμαστε. Μπορεί να μην μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά θέλει να τον ακούσουμε και να τον αγκαλιάσουμε», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Για τη σφοδρή κριτική που άσκησε χθες σε ορισμένα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία κατηγόρησε για φαινόμενα αλαζονείας, μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη, τονίζοντας πως δεν είναι η πρώτη φορά που λέει κάτι τέτοιο.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Το είπε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», σημείωσε, μιλώντας στο ERTnews.

Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια, η οποία όμως πολλές φορές αδικείται από αλαζονικές συμπεριφορές στελεχών.

«Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και υπάρχουν αποτελέσματα. Πολλές φορές, όμως, η κυβέρνηση αδικείται από φαινόμενα αλαζονικής συμπεριφοράς, τα οποία αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται», δήλωσε.

Η Ντόρα Μπακογιάννη τόνισε ότι τα κυβερνητικά στελέχη οφείλουν να ακούν περισσότερο τους πολίτες και να μην περιορίζονται σε μονολόγους.

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«Ο στενοχωρημένος Νεοδημοκράτης θέλει να ξέρει, πρώτον, ότι τον νοιαζόμαστε και, δεύτερον, ότι τον σκεφτόμαστε. Μπορεί να μην μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά θέλει να τον ακούσουμε και να τον αγκαλιάσουμε», ανέφερε.

«Η Ευρώπη πρέπει τώρα να πάρει αποφάσεις»

Η Ντόρα Μπακογιάννη επισήμανε ότι στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις για την ενέργεια.

«Τώρα η Ευρώπη πρέπει να πάρει αποφάσεις. Στο Συμβούλιο Κορυφής πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για την ενέργεια», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, μεταξύ των επιλογών που βρίσκονται στο τραπέζι είναι να δοθεί στα κράτη-μέλη η δυνατότητα να επιδοτήσουν το ενεργειακό κόστος χωρίς οι συγκεκριμένες δαπάνες να προσμετρώνται στον ευρωπαϊκό δημοσιονομικό «κόφτη», όπως έχει προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ή να αξιοποιηθούν τα ευρωπαϊκά αποθέματα.

«Δεν ξέρω τι άλλο θα κάνει, αλλά πρέπει να κάνει κάτι», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα παρεμβαίνει στη συζήτηση και μέσω του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στο Eurogroup.

«Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις»

Αναφερόμενη στις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα, η κ. Μπακογιάννη υποστήριξε ότι κάθε οικονομική ενίσχυση πρέπει να συνοδεύεται από σαφή απάντηση για το πώς θα χρηματοδοτηθεί.

«Για να μπορέσεις να δώσεις, πρέπει από κάπου αλλού να κόψεις», τόνισε, σημειώνοντας ότι δεν έχει ακούσει κάποιο κόμμα να προσδιορίζει ποια δαπάνη θα περιορίσει προκειμένου να χρηματοδοτήσει μία μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

«Ξέρουμε ότι έχουμε έναν κουμπαρά. Σε ένα νοικοκυριό δεν μπορούμε να αυξάνουμε τα έξοδα χωρίς να αυξήσουμε τα έσοδα», ανέφερε.

Για τα διυλιστήρια σημείωσε ότι εξάγουν μεγάλο μέρος της παραγωγής τους, εισφέρουν στην οικονομία και συμμετέχουν ήδη στην επιδότηση των καυσίμων. Υπενθύμισε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει επιβάλει έκτακτη φορολογία στα υπερκέρδη τους και πρόσθεσε ότι, εφόσον κριθεί αναγκαίο, μπορεί να το επαναλάβει.

Η κ. Μπακογιάννη αναγνώρισε την επιβάρυνση που αντιμετωπίζουν οι πολίτες από τις συνεχείς ανατιμήσεις, επισημαίνοντας όμως ότι πρόκειται για μία διεθνή κρίση που επηρεάζει όλες τις κυβερνήσεις.

«Δεν υπάρχει κανένας πρωθυπουργός οκτώ μήνες πριν από τις εκλογές που να μη θέλει να ανακουφίσει τον κόσμο. Είναι δυνατόν να μπορεί και να μην το κάνει;», διερωτήθηκε.

Αμυδρές ελπίδες για αποκλιμάκωση με το Ιράν

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξη για το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης στην κρίση με το Ιράν.

Όπως ανέφερε, ο Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώθηκε στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, χωρίς να αναφερθεί σε άλλα ζητήματα, όπως οι βαλλιστικοί πύραυλοι. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ιρανική πλευρά προσήλθε με πρόταση και με πρόσωπα που διαθέτουν εντολή διαπραγμάτευσης.

«Έχω κάποιες αμυδρές ελπίδες, διότι πηγαίνουν όλοι οι ηγέτες του Κόλπου και όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Άρα όλοι μαζί θα πιέσουν προς μία λύση», ανέφερε.

Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά και τις εκλογές

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, η κ. Mπακογιάννη απέφυγε να κάνει περαιτέρω σχόλια πριν υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.

«Αφήστε να γίνει πρώτα το κόμμα του Σαμαρά και μετά θα τα ξαναπούμε. Στη δημοκρατία ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει τις φιλοδοξίες του. Εμένα με ενδιαφέρει η Νέα Δημοκρατία», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι θα διαθέσει όλες τις δυνάμεις της για να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία τις επόμενες εκλογές, χωρίς να αποσαφηνίσει εάν θα είναι εκ νέου υποψήφια.

«Ένα πράγμα σάς υπόσχομαι: θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές», είπε.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο μη αυτοδυναμίας, σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία θα τη διεκδικήσει, αλλά, εφόσον δεν επιτευχθεί, το πρώτο κόμμα θα έχει την ευθύνη να επιχειρήσει τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η ομιλία Ερντογάν και τα F-35

Σχολιάζοντας την ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον ΟΗΕ, η Ντόρα Μπακογιάννη εκτίμησε ότι ο Τούρκος πρόεδρος ήταν προσεκτικός.

Όπως ανέφερε, ο κ. Ερντογάν επιστρέφει στην Τουρκία χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί το πολυσυζητημένο ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ και χωρίς να έχει σημειωθεί πρόοδος στο ζήτημα των F-35.

Η κ. Μπακογιάννη υποστήριξε, τέλος, ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν πρέπει να ετεροπροσδιορίζεται από τις κινήσεις της Τουρκίας.

«Η Ελλάδα έχει μία πολιτική που δεν ετεροπροσδιορίζεται και ανοίγεται προς όλους», κατέληξε.

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