Αιτία της αναβολής, ήταν το αίτημα που υποβλήθηκε από την πλευρά της υπεράσπισης λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του συνηγόρου του κατηγορουμένου, ο οποίος δήλωσε ασθενής.

Για τις 15 Φεβρουαρίου 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την εν ψυχρώ δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, με κατηγορούμενο τον πρώην σύντροφό της.

Με απόντα τον καταδικασμένο πρωτοδίκως σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, ο οποίος δεν θέλησε να εμφανιστεί στο δικαστήριο, αναβλήθηκε η δίκη του, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας για τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Αιτία της αναβολής, ήταν το αίτημα που υποβλήθηκε από την πλευρά της υπεράσπισης λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του συνηγόρου του κατηγορουμένου, ο οποίος δήλωσε ασθενής. Αν και ο εισαγγελέας αντιτάχθηκε στο αίτημα, αντιδρώντας στην αναβολή της υπόθεσης, τελικά το δικαστήριο αποφάσισε να αναβληθεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό του κατηγορουμένου για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027.

Η αντίδραση της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα

Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας δεν παρέλειψαν πάντως να καταγγείλουν την προνομιακή μεταχείριση που έχει ο κατηγορούμενος, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, μολονότι δεν αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Όπως είπαν, παρά το γεγονός ότι έχει καταδικαστεί για τέλεση της ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και δεν έχει αναγνωριστεί κάποια ελαφρυντική περίσταση που σχετίζεται με την ψυχική του υγεία, ο γυναικοκτόνος παραμένει φυλασσόμενος στο ψυχιατρείο.

Πρόεδρος: Επισημαίνω πάντως όλες τις πλευρές ότι λόγω της ευαισθησίας που έχει αυτή η υπόθεση, δεν μπορεί να τρενάρει…

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Υποστήριξη κατηγορίας: Καμία ευαισθησία δεν έχει…

Πρόεδρος: Γιατί το λέτε αυτό κύριε συνήγορε; Νομίζω ότι έχετε ενημερωθεί ότι παραπέμφθηκαν και κάποιοι αστυνομικοί.

Ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Κυριακής έχει καταδικαστεί ομόφωνα πρωτοδίκως σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον πέντε έτη φυλάκισης για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών προς ιδία χρήση.

Το δικαστήριο παρά την προσπάθεια που κατέβαλε ο κατηγορούμενος, δεν αναγνώρισε πως είχε μειωμένο καταλογισμό, κάτι που θα του επέτρεπε να «σπάσουν» τα ισόβια. Τον ισχυρισμό πάντως αυτό αναμένεται να θέσει και πάλι στη δευτεροβάθμια δίκη του η υπεράσπιση των κατηγορουμένου, επιμένοντας πως το έγκλημα συνδέεται με τα χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα του δράστη.

Η στάση αυτή του κατηγορουμένου προκαλεί την έντονη αντίδραση της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα η οποία θεωρεί σκανδαλώδη τη νοσηλεία του κατηγορουμένου στο ψυχιατρείο.

Το έγκλημα έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων

Η Κυριακή Γρίβα δέχτηκε επίθεση και μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύντροφό της, έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων όπου είχε καταφύγει ζητώντας να την προστατεύσουν από τον δράστη.

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί που το μοιραίο βράδυ δεν κατάφεραν να βοηθήσουν την Κυριακή θα καθίσουν στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου κατηγορούμενοι για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο δια παραλείψεως. Πρόκειται για την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, τοn φρουρό στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, καθώς και τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης που είχε απαντήσει στην 28χρονη ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί».