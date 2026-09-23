«Η αλαζονεία εκφράζεται όταν δεν ακούς τους πολίτες. Δεν ξέρω γιατί το είπε, αυτή είναι η άποψή της», είπε ο Μάκης Βορίδης.

Την αντίθεσή του για τα περί φαινομένων αλαζονείας εντός της κυβέρνησης που παρατήρησε χθες – αλλά και σήμερα – η Ντόρα Μπακογιάννη εξέφρασε ο Μάκης Βορίδης.

«Εγώ δεν έχω δει αλαζόνα. Την άκουσα τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Η αλαζονεία εκφράζεται όταν δεν ακούς τους πολίτες. Δεν ξέρω γιατί το είπε, αυτή είναι η άποψή της. Για την άποψή της θα πρέπει να ρωτήσετε την κυρία Μπακογιάννη. Το ότι ακούω τους πολίτες δεν σημαίνει ότι βαράω προσοχή. Αυτό σημαίνει ότι καταργείται η διαλεκτική σχέση με τους πολίτες. Σημαίνει ακούω, συνομιλώ, εξηγώ. Αναγνωρίζω πως κάποια πράγματα δεν πήγαν καλά, εξηγώ γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν και προσπαθώ να πείσω ότι κάνω το καλύτερο δυνατό», ανέφερε ο πρώην υπουργός στο Action24.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlmfyx17al3l?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Πάρα πολύ δεξιά η πολιτική του Φλωρίδη»

Για το άνοιγμα της Νέας Δημοκρατίας προς το κέντρο, αλλά και για το γεγονός ότι αρκετά στελέχη της κυβέρνησης προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ απάντησε:

«Εστιάζετε στα πρόσωπα, πρέπει να εστιάσετε στις πολιτικές. Γιατί το λέω αυτό; Ο Φλωρίδης είναι ο υπουργός, πάρτε να ρωτήσετε όποιον θέλετε από τον νομικό κόσμο, ο οποίος έχει φέρει τον αυστηρότερο ποινικό κώδικα ever. Από πλευράς αντεγκληματικής πολιτικής, ο Φλωρίδης έχει εισηγηθεί το πιο αυστηρό ποινικό πλαίσιο. Ώρες ώρες και εγώ λέω, μήπως παραέγινε; Εκείνο πηγαίνει κόντρα σε μια ολόκληρη αντίληψη της σοσιαλδημοκρατίας για την αντιμετώπιση του εγκλήματος. Τι έλεγε η σοσιαλδημοκρατία και η Αριστερά; Ότι το έγκλημα είναι κοινωνικό φαινόμενο και δεν αντιμετωπίζεται με την καταστολή και σκληρούς ποινικούς νόμους. Και τώρα ένας πρώην σοσιαλδημοκράτης εφαρμόζει αυτή την αντεγκληματική πολιτική. Και ρωτώ εγώ, είναι δεξιό; Αυτό είναι πάρα πολύ δεξιό. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εκλέγεται με σταυρό στη Νέα Δημοκρατία, που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Ο Γιώργος Φλωρίδης θα κατέβει με σταυρό στη Νέα Δημοκρατία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlmfzobl9qnl?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Ο κόσμος δεν θα ψηφίσει Ανδρουλάκη και Τσίπρα για να λύσουν το πρόβλημα της βενζίνης»

Αναφερόμενος στην ακρίβεια και ειδικότερα στο ζήτημα της τιμής της βενζίνης, υποστήριξε ότι οι πολίτες δεν θα επιλέξουν κυβέρνηση με κριτήριο την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «ο κόσμος δεν θα ψηφίσει Ανδρουλάκη και Τσίπρα για να του λύσουν το πρόβλημα της βενζίνης».

Για το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Μάκης Βορίδης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο πολιτικής δραστηριοποίησης του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκισή του, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές, ενώ σημείωσε πως, αν επιχειρούσε να συμμετάσχει ως ανεξάρτητος, θα έπρεπε να λάβει πανελλαδικά ποσοστό 3% για να εκπροσωπηθεί στη Βουλή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlmg0hvz2h61?integrationId=40599y14juihe6ly}