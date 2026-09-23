Το Μουσείο Ακρόπολης γιορτάζει τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026 με την παρουσίαση «Ιστορίες καθημερινότητας σε μία γειτονιά της αρχαίας Αθήνας».

Πώς ζούσαν οι κάτοικοι της αρχαίας γειτονιάς που απλώνεται στη βάση του Μουσείου Ακρόπολης; Πώς αντιμετώπιζαν τις καθημερινές ανάγκες τους, εξόπλιζαν τα σπίτια τους, λάτρευαν τους θεούς τους; Ποιες ήταν οι ασχολίες των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών;

Μία ιστορία 4.500 ετών ξεδιπλώνεται στους δρόμους και στα ερείπια των σπιτιών της ανασκαφής, αλλά και στα 1.150 αντικείμενα από τα χιλιάδες που άφησαν πίσω τους οι άνθρωποι που γεννήθηκαν, έζησαν και δημιούργησαν στη γωνιά αυτή της αρχαίας Αθήνας. Οι αρχαιολόγοι του Μουσείου σάς περιμένουν στο «Μουσείο της Ανασκαφής» να ανακαλύψετε μαζί τους τον γοητευτικό κόσμο που αποκαλύφθηκε κατά την κατασκευή του Μουσείου Ακρόπολης. Ένας μακρινός και συνάμα οικείος κόσμος, προστατευμένος κάτω από το κέλυφος του σύγχρονου Μουσείου, ζωντανεύει το παρελθόν.

Η παρουσίαση είναι εναρμονισμένη με το φετινό πανευρωπαϊκό θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο: Αναβιώστε, αντισταθείτε, επανασχεδιάστε». Με αφορμή την κατασκευή του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, ένας ολόκληρος αρχαιολογικός χώρος «αγκαλιάστηκε» από το σύγχρονο κτήριο, προστατεύτηκε, συντηρήθηκε και αναδείχτηκε, δημιουργώντας ένα «μουσείο κάτω από το μουσείο» και συνδέοντας τις ιστορίες των θεών του βράχου της Ακρόπολης με αυτές των ανθρώπων που κατοίκησαν στις πλαγιές του.

Χρήσιμες πληροφορίες



Αγγλικά, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, στη 1 μ.μ.

Ελληνικά, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, στη 1 μ.μ.

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Διάρκεια 90 λεπτά

Κόστος Για την εξασφάλιση της συμμετοχής σας στην παρουσίαση, απαιτείται η προμήθεια εισιτηρίου ημέρας με την επίδειξη του κωδικού κράτησής σας στα ταμεία έως και 20 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη του προγράμματος.

Εγγραφή

Mέσω ηλεκτρονικής κράτησης στο events.theacropolismuseum.gr.

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Δωρεάν είσοδος

Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., η είσοδος στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Ακρόπολης θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου του Μουσείου της Ανασκαφής.