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Με τον φετινό εορτασμό επιχειρείται η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους ποικίλους κινδύνους που απειλούν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά μας.

Δωρεάν για δύο ημέρες θα είναι για το κοινό η είσοδος στον Λευκό Πύργο, το τοπόσημο της Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Πιο συγκεκριμένα, η είσοδος θα είναι ελεύθερη το σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς που για το 2026 έχουν τον τίτλο «Κληρονομιά σε κίνδυνο – αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός».

Με τον φετινό εορτασμό επιχειρείται η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους ποικίλους κινδύνους που απειλούν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά μας.

Το θέμα προσφέρει τη δυνατότητα αναστοχασμού για την προστασία και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

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Στο πλαίσιο του εορτασμού, μία ομάδα ατόμων από ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης θα πάρουν μέρος στη δράση με τίτλο «Αναζητώντας επαγγέλματα που χάνονται».

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Πηγή: parallaximag.gr