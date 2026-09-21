Τελευταία έγινε viral ένα βίντεο από το GamersNexus με τον ισχυρισμό πως οι τηλεοράσεις της LG... «κατασκοπεύουν» τους χρήστες. Η LG το αρνήθηκε, αλλά το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο, ούτε αφορά μόνο την LG. Μάρκες όπως η Roku και η Samsung βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο για θέματα ιδιωτικότητας.
Το GamersNexus υποστήριξε ότι τα μικρόφωνα της LG «ακούνε συνεχώς». Η εταιρεία απάντησε ότι οι φωνητικές λειτουργίες απαιτούν τη συγκατάθεση του χρήστη (opt-in) και είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή. Ωστόσο, οι ερευνητές απέδειξαν ότι η συσκευή μπορεί να χακαριστεί ώστε να ακούει κάποιος τρίτος.
Η πραγματικότητα βρίσκεται κάπου στη μέση: Κάθε τεχνολογία φωνητικής ενεργοποίησης πρέπει να ακούει συνεχώς για να εντοπίσει τη «λέξη αφύπνισης» - όπως ένας σκύλος που περιμένει να ακούσει τη λέξη «βόλτα». Η επεξεργασία αυτή γίνεται τοπικά στη συσκευή.
Συνεπώς, ναι, η τηλεόραση «ακούει τα πάντα», αλλά επεξεργάζεται μόνο συγκεκριμένες εντολές. Το αν τα μικρόφωνα μπορούν να παραβιαστούν ισχύει για κάθε συνδεδεμένη συσκευή (κάμερες, routers). Το ζήτημα δεν είναι μόνο η LG, αλλά ολόκληρη η βιομηχανία.
Τι είναι η Αυτόματη Αναγνώριση Περιεχομένου (ACR);
Το ACR χρησιμοποιεί σύντομα αποσπάσματα βίντεο ή ήχου για να αναγνωρίσει τι παρακολουθείτε, συγκρίνοντάς τα με μια βάση δεδομένων. Χρησιμοποιείται για ανάλυση τάσεων και, εφόσον δώσετε συγκατάθεση, για προσαρμοσμένες διαφημίσεις.
Η επίκληση του «opt-in» από τις εταιρείες είναι συχνά προσχηματική, καθώς οι περισσότεροι χρήστες αποδέχονται τα πάντα κατά τη ρύθμιση της συσκευής.
Το ACR επιτρέπει στις εταιρείες να αναγνωρίζουν σχεδόν... τα πάντα: από ελεύθερα κανάλια μέχρι περιεχόμενο από κονσόλες και media streamers μέσω HDMI. Αυτή η συνεχής καταγραφή επιτρέπει στις εταιρείες να διατηρούν τις τιμές των τηλεοράσεων χαμηλές, βγάζοντας κέρδος από τις διαφημίσεις.
Τι μπορείτε να κάνετε;
Δυστυχώς είναι αδύνατον να μην σας παρακολουθούν... καθόλου. Μπορείτε όμως να μειώσετε τη βλάβη. Η τηλεόραση εξάλλου είναι πιθανότατα η λιγότερο παρεμβατική συσκευή σας· το κινητό, ο browser και ο πάροχος ίντερνετ γνωρίζουν ασύγκριτα περισσότερα.
- Απενεργοποίηση ρυθμίσεων: Ψάξτε στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης για επιλογές διαφημίσεων και tracking.
- Εξωτερικές συσκευές: Το Apple TV προσφέρει μεγαλύτερη ιδιωτικότητα σε σχέση με τα Roku, Amazon ή Google, αν και οι επιμέρους εφαρμογές streaming συνεχίζουν να συλλέγουν δεδομένα.
- Offline χρήση: Μπορείτε να κρατήσετε την τηλεόραση εκτός δικτύου και να χρησιμοποιείτε DVDs ή Blu-ray.
Η συλλογή δεδομένων αποφέρει τεράστια έσοδα στη βιομηχανία. Αν θέλετε να χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, αυτό είναι δυστυχώς το τίμημα.
Πηγή: cnet.com