«Τι έκανε ο κ. Καραμανλής αυτά τα τέσσερα χρόνια που ήταν υπουργός;», είπε η μητέρα της Κλαούντια Λάτα.

Ένα ζευγάρι μεταναστών, από την Αλβανία έρχεται στην Ελλάδα πριν 32 χρόνια. Εργάζονται στην Ελλάδα, γεννούν εδώ τρία παιδιά, συνεχίζουν να δουλεύουν σκληρά, σπουδάζουν από την σκληρή δουλειά τους και τα τρία παιδιά και στις 28 Φεβρουαρίου 2023, σταματά ο χρόνος.

Η Κλαούντια Λάττα, φοιτήτρια στην ΣΑΣ Ιατρική στη Θεσσαλονίκη επέβαινε στο IC 62, την ημέρα που δύο τρένα κινούνταν επί 12 ολόκληρα λεπτά στην ίδια γραμμή με αποτέλεσμα να συγκρουστούν...

Μεταξύ των 57 θυμάτων η Κλαούντια...

Η μητέρα της Άλμα Λάττα κατέθεσε σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για το δυστύχημα, που κόστισε τη ζωή στο παιδί της.

Ήταν τόσο έντονη και δύσκολη αυτή η στιγμή της κατάθεσης που η κ. Λάττα ξέσπασε κατά ενός κατηγορούμενου και στη συνέχεια χρειάστηκε να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού.

«Υπολογίζουν μόνο τα κέρδη τους, όχι τις ζωές μας»

Με δάκρυα στα μάτια η μητέρα της Κλαούντιας Λάττα , είπε:

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«Ήρθα εδώ στην Ελλάδα πριν από 32 χρόνια, ήρθαμε σε αυτή την όμορφη πόλη της Λάρισα και φέραμε στον κόσμο τρία πανέμορφα παιδιά, δουλεύαμε σε τρεις δουλειές για να τα καταφέρουμε, για να μην λείπει κάτι στα παιδιά μας όταν θα χρειαστεί να κυνηγήσουν τα όνειρα τους. Και τα τρία παιδιά ήταν πρότυπο στο σχολείο, ήθελε να γίνει γιατρός, να γιατρέψει τον κόσμο. Κάθε μέρα, ήθελε πάντα να είναι πρότυπο....

Διάβαζε όλη μέρα κι όλη νύχτα... Μαμά τα καταφέραμε, μου είχε πει. Σε μια νύχτα γκρεμίστηκαν τα πάντα... Μου κατέστρεψαν τη ζωή μου, μου κατέστρεψαν την οικογένειά μου.

Έφταιγαν αυτοί, οι 36 που είναι άδειες καρέκλες, που δεν σέβονται ούτε εσάς, που είναι οι κατηγορούμενοι; Με πόσο έπρεπε να τρέχουν κύριε Πατέρα; Με 80 χιλιόμετρα την ώρα έπρεπε να πηγαίνουν τα τρένα. Με πόσο έτρεχαν κύριε Πατέρα; Με 160 χιλιόμετρα την ώρα. Κύριε Πατέρα έκανες τίποτα στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ να μειώσουν τις ταχύτητες; Δεν έκανες τίποτα, ήξερες και δεν έκανες τίποτα, αδιαφορούσες, αποδεχόσουν ότι θα γίνει αυτή η τραγωδία, μόνο ημερομηνία δεν είχε, μόνο τα κέρδη τους υπολογίζουν.

Έφταιγε ολόκληρο το σύστημα! Πώς να λέγανε ότι τα τρένα δεν είναι ασφαλή; Πώς θα κόβανε εισιτήρια; Πώς το 2023 δύο τρένα βρέθηκαν στην ίδια γραμμή; 18 επιστολές είχαν στείλει στον υπουργό και αδιαφορούσε, δεν έκανε τίποτα»..

Αλήθεια και δικαιοσύνη

Την αλήθεια ζήτησε από το δικαστήριο η Τζενίσα Λαττα, αδερφή της Κλαούντια. Αναφέρθηκε στην παντελή απουσία συστημάτων ασφαλείας, είπε ότι και σήμερα δεν έχει αποκατασταθεί η ασφάλεια στον σιδηρόδρομο και ζήτησε δικαιοσύνη. «Έχω - κατέληξε - ένα παιδάκι 2,5 μηνών. Όταν μεγαλώσει και του εξιστορήσω τί έγινε το 2023, θέλω να καταλήξω νε τη φράση «η δικαιοσύνη τότε έκανε σωστά τη δουλειά της»!