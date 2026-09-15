«Τι σκότωσε την αδερφή μου; Ζούσε. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται η πυρόσφαιρα και η φωτιά σαν να μην έγινε», είπε ο αδελφός της Φραντζέσκας Μπέζα.

Με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων και σε κλίμα έντονης φόρτισης συνεχίζεται η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης των Τεμπών.

Η οικογένεια της Φραντζέσκας Μπέζα, που ακούστηκε στα ηχητικά του 112 να φωνάζει μετά τη σύγκρουση «δεν έχω οξυγόνο», κατέθεσε από τους πρώτους μάρτυρες.

Συγκλονιστικές οι καταθέσεις του πατέρα, του αδερφού και της μητέρας της Φραντζέσκας, που ζητούν δικαιοσύνη, ζητούν την αλήθεια, ζητούν να μάθουν τι έκαψε το παιδί τους.

Στη σημερινή συνεδρίαση κατέθεσε και ο σύζυγος της Βάιας Μπλέκα, που έχασε τη ζωή της ταξιδεύοντας στο πρώτο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας.

Μηχανικός αεροσκαφών ο ίδιος, αφού κατέθεσε για τα περιστατικά της 28ης Φεβρουαρίου, απαντώντας σε ερωτήσεις είπε ότι τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη και πυρόσφαιρα. Κατέθεσε για τις ελλείψεις και τα ελλιπή συστήματα ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, μίλησε για την παντελή απουσία κουλτούρας ασφαλείας στη Hellenic Train και τον ΟΣΕ και επεσήμανε ότι δεν νοείται μετά το δυστύχημα να μην έχει περιφραχτεί ο χώρος και ελεγχθεί για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο από επιτροπή εμπειρογνωμόνων.

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«Στις θετικές επιστήμες όλα εξηγούνται»

Η Βάια Μπλέκα ανέβηκε στο μοιραίο τρένο παίρνοντας τον δρόμο προς την Αμερική, όπου ζούσε με τον σύζυγο και τα δύο τους παιδιά. Σύμφωνα με την κατάθεση του κ. Γιώργου Καρακώστα, είχαν επικοινωνία με το αμερικανικό τηλέφωνο, μέσω εφαρμογής, εκείνη την ημέρα. Στις 23:18 ο κ. Καρακώστας έχασε το σήμα στο τηλέφωνο της Βάιας και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η τραγωδία για την οικογένεια.

«Είναι αδιανόητο –σημείωσε– αυτό που συνέβη, να συγκρουστούν δύο τρένα στην ίδια γραμμή σε ένα απλούστατο δίκτυο. Αυτό που συνέβη είναι αποτέλεσμα διοικητικής αδράνειας και απουσίας κουλτούρας ασφαλείας. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε το τρένο δεν είναι ασφαλές. Ενώ δαπανήθηκαν όλα αυτά τα ποσά, που είναι μεγέθη προϋπολογισμού κρατών, δεν έγινε κάτι».

Έκανε αναφορά στην απουσία κουλτούρας ασφαλείας στον σιδηρόδρομο, εξηγώντας ότι απουσιάζει ένας οργανωμένος φορέας που να ερευνά τις ελλείψεις ασφαλείας και να λαμβάνει μέτρα για να ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο.

Ο κ. Καρακώστας δέχθηκε ως μηχανικός αεροσκαφών ερωτήσεις από δικηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας σε σχέση με την έκρηξη και την πυρόσφαιρα. Ξεκαθάρισε ότι, με βάση την εμπειρία από την εργασία του, τα έλαια σιλικόνης δεν προκαλούν έκρηξη και πυρόσφαιρα.

Ακολούθησαν οι εξής ερωταπαντήσεις μεταξύ του μάρτυρα και του δικηγόρου κ. Νίκου Κωνσταντόπουλου.

Ερώτηση Κωνσταντόπουλου: Δεν έχουμε απάντηση για φωτιά και έκρηξη. Είναι δυνατόν να μην μπορεί οργανωμένη πολιτεία να το εξηγήσει;

Απάντηση: Όχι, στις θετικές επιστήμες όλα εξηγούνται. Αρκεί να συντρέχουν προϋποθέσεις.

Ερώτηση: Ποια η αιτία που δεν ερευνάται;

Απάντηση: Το πρώτο που κάνει μια οργανωμένη πολιτεία με βάση όλα τα πρωτόκολλα είναι να φυλάς τον χώρο, να επέμβει η επιτροπή διερεύνησης και να γίνει έρευνα. Σαφώς έχει επιπτώσεις για τη δικαστική και ανακριτική διερεύνηση ότι δεν έγινε αυτό.

Ερώτηση: Μπορούσε εκ των υστέρων η ανάκριση με ό,τι είχε στη διάθεσή της να το διαλευκάνει;

Απάντηση: Ξέρω ότι υπάρχουν εμπειρογνώμονες που έκαναν μελέτες και κατέληξαν σε αποτελέσματα. Όμως, όσο απομακρύνεσαι από χώρο, αλλοιώνονται οι θέσεις και τα στοιχεία. Όμως, η απόδειξη χάθηκε. Θα έπρεπε να ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία. Όσο απομακρυνόμαστε από χώρο και χρόνο, δυσχεραίνεται η αποδεικτική διαδικασία.

«Ζητώ την αλήθεια»

Προηγήθηκαν οι καταθέσεις των γονιών και του αδερφού της Φραντζέσκας, που ακούγεται στα ηχητικά του 112, που είδαν το φως της δημοσιότητας 2 χρόνια μετά το δυστύχημα, να φωνάζει «δεν έχω οξυγόνο».

Με έναν λυγμό ο αδερφός της Φραντζέσκας κατέθεσε, μεταξύ άλλων:

«Τι σκότωσε την αδερφή μου; Ζούσε. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται η πυρόσφαιρα και η φωτιά σαν να μην έγινε. Ζητώ να διερευνηθεί επιστημονικά τι συνέβη στην αδερφή μου τα τελευταία λεπτά της ζωής της. Θέλουμε απαντήσεις. Γιατί η αδερφή μου πέθανε από τη φωτιά. Κανείς δεν μας εξήγησε. Θα μας εξηγήσει κάποιος πώς προκλήθηκε η πυρόσφαιρα;

Η ανακριτική διαδικασία δεν ερεύνησε όλες τις παραμέτρους».