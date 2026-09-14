Τι ακριβώς συνέβη στα τελευταία λεπτά πριν από τη σύγκρουση και ποια ψηφιακά ίχνη μπορούν ακόμη να δώσουν απαντήσεις;

Η τεχνική έκθεση που προσκόμισε η οικογένεια Κουτσούμπα, το νέο αίτημα για πλήρη έλεγχο του κινητού του σταθμάρχη και όσα είχε καταθέσει ο πρώην επικεφαλής του ΟΣΕ συνθέτουν μια νέα εικόνα για τα κρίσιμα ψηφιακά ίχνη της υπόθεσης. Τα παραπάνω στοιχεία της υπόθεσης των Τεμπών δείχνει συναντώνται σήμερα σε ένα κοινό ερώτημα: τι ακριβώς συνέβη στα τελευταία λεπτά πριν από τη σύγκρουση και ποια ψηφιακά ίχνη μπορούν ακόμη να δώσουν απαντήσεις;

Η τεχνική έκθεση της οικογένειας Κουτσούμπα

Το πρώτο στοιχείο είναι η τεχνική έκθεση του Στέφανου Καποδίστρια, που προσκομίστηκε από την οικογένεια του μηχανοδηγού της IC62, Γιώργου Κουτσούμπα. Το δεύτερο είναι το αίτημα που κατατέθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 για πλήρη εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη Βασίλειου Σαμαρά, της κάρτας SIM και της κάρτας μνήμης του. Το τρίτο προέρχεται από μια παλαιότερη κατάθεση του Παναγιώτη Τερεζάκη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Η κατάθεση αυτή αποκτά σήμερα ιδιαίτερη σημασία, καθώς περιγράφει με σαφήνεια τον τρόπο πρόσβασης στα καταγραφικά του ΟΣΕ και το ηλεκτρονικό ίχνος που, κατά τον ίδιο, άφηνε κάθε χρήστη.

Η οικογένεια Κουτσούμπα είχε ήδη αναδείξει το ζήτημα ενός χρονικού κενού περίπου 11 λεπτών στις ηχητικές καταγραφές λίγο πριν από τη σύγκρουση. Η έκθεση Καποδίστρια, με ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 2026, προχώρησε βαθύτερα. Εξέτασε το ίδιο το ψηφιακό υλικό, τη δομή των αρχείων, τις χρονοσημάνσεις και τον τρόπο με τον οποίο αυτά είχαν αποθηκευθεί στον σκληρό δίσκο.

Στην περιοχή όπου εμφανίζεται το επίμαχο χρονικό κενό εντοπίστηκε και ασυνήθιστα μεγάλη απόσταση στον αποθηκευτικό χώρο μεταξύ διαδοχικών ηχητικών αρχείων. Κατά την έκθεση, το εύρημα αυτό δεν εξηγείται από την αναμενόμενη λειτουργία του συστήματος.

Παράλληλα καταγράφηκαν χρονικές ασυμφωνίες, απουσία συγκεκριμένων μεταδεδομένων και άλλα στοιχεία που, κατά τον τεχνικό σύμβουλο, συγκροτούν ισχυρές ενδείξεις ανθρώπινης παρέμβασης και απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

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Η ίδια έκθεση καταγράφει και ένα ακόμη κρίσιμο δεδομένο: το λειτουργικό σύστημα διατηρούσε περιορισμένο ιστορικό συμβάντων, ενώ η πλήρης καταγραφή ενεργειών πάνω στα αρχεία δεν ήταν ενεργοποιημένη. Έτσι, η αναδρομική ανασύσταση του ποιος άνοιξε, αντέγραψε ή επεξεργάστηκε συγκεκριμένα αρχεία περιορίζεται σημαντικά.

Με απλά λόγια, η τεχνική εξέταση εντόπισε σημεία που χρειάζονται εξήγηση, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε τη σημασία της έγκαιρης διασφάλισης των ψηφιακών ιχνών.

Το κινητό του Σαμαρά

Το νέο αίτημα της 9ης Σεπτεμβρίου 2026 στρέφεται σε μια άλλη πιθανή πηγή αποδεικτικών δεδομένων: το ίδιο το κινητό τηλέφωνο του Βασίλειου Σαμαρά.

Ζητείται πλήρης εργαστηριακός έλεγχος της συσκευής, της SIM και της κάρτας μνήμης, με έρευνα για εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, SMS, MMS και εφαρμογές επικοινωνίας όπως WhatsApp και Viber. Ζητείται επίσης, όπου είναι τεχνικά εφικτό, ανάκτηση διαγραμμένων δεδομένων.

Ο έλεγχος που ζητείται καλύπτει το διάστημα από τις 22:00 της 28ης Φεβρουαρίου έως τις 16:05 της 4ης Μαρτίου 2023, δηλαδή από την περίοδο πριν από τη σύγκρουση έως τη στιγμή της κατάσχεσης της συσκευής.

Η επιλογή αυτού του χρονικού εύρους έχει ιδιαίτερη σημασία. Μπορεί να φωτίσει τόσο τις επικοινωνίες του σταθμάρχη στα τελευταία λεπτά πριν από τη σύγκρουση όσο και τις επικοινωνίες των αμέσως επόμενων ημερών.

Ήδη από τον Μάρτιο του 2024 είχε εκδοθεί διάταξη άρσης του απορρήτου για το κρίσιμο διάστημα 23:00–23:30 της 28ης Φεβρουαρίου.

Το νέο αίτημα ακολουθεί πλέον μια διαφορετική τεχνική διαδρομή: στρέφεται στην ίδια τη συσκευή, η οποία κατασχέθηκε λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα.

Το ερώτημα είναι σαφές: υπάρχουν στο κινητό στοιχεία για επικοινωνίες που μπορούν να συμπληρώσουν την εικόνα των επίμαχων 11 λεπτών;

Η παλαιότερη κατάθεση Τερεζάκη

Στο σημείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία μια παλαιότερη δημόσια δήλωση του Παναγιώτη Τερεζάκη, πρώην διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ.

Καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο τότε επικεφαλής του ΟΣΕ είχε περιγράψει ένα σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης στα καταγραφικά. Είχε εξηγήσει ότι ο χρήστης έπρεπε να είναι εξουσιοδοτημένος, να εισέρχεται με κωδικό και ότι το σύστημα κατέγραφε την πρόσβασή του.

Η κρίσιμη φράση του ήταν:

«Φαίνεται ποιος μπήκε, τι ώρα μπήκε και τι κατέγραψε».

Στην ίδια κατάθεση είχε αναφέρει ότι λίγες ώρες μετά το δυστύχημα κάλεσε την Αστυνομία και μετέβη με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη λήψη των καταγραφών.

Η αναφορά του κ. Τερεζάκη υπό το φως των νέων τεχνικών στοιχείων, γεννά ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα: Εφόσον το σύστημα, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει, κατέγραφε ποιος εισήλθε, πότε και τι πήρε, έχει διασωθεί αυτό το ιστορικό και έχει εξεταστεί;

Τα τρία στοιχεία συναντώνται

Η έκθεση της οικογένειας Κουτσούμπα εντοπίζει τεχνικές ασυνέχειες στα ηχητικά δεδομένα. Το αίτημα της 9ης Σεπτεμβρίου αναζητεί μια δεύτερη πηγή πληροφοριών στο κινητό του σταθμάρχη. Και η παλαιότερη κατάθεση Τερεζάκη δείχνει προς μια τρίτη πηγή: το ίδιο το ιστορικό πρόσβασης στα καταγραφικά του ΟΣΕ.

Έτσι, το ερώτημα για τα «11 λεπτά» αποκτά πλέον μεγαλύτερο εύρος. Δεν αφορά μόνο το τι ακούγεται στα ηχητικά. Αφορά τι επικοινωνίες έγιναν, τι αποθηκεύθηκε στα συστήματα και ποιο ψηφιακό ίχνος άφησε κάθε πρόσβαση στα κρίσιμα δεδομένα της υπόθεσης.