Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν διαμορφωθεί σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις.

Ένας από τους κλάδους που έκανε αισθητή την παρουσία του στις κινητοποιήσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ήταν αυτός της βιοτεχνικής αρτοποιίας. Οι αρτοποιοί βγήκαν στους δρόμους, προειδοποιώντας ότι βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο ισχυρών πιέσεων εξαιτίας του αυξημένου ενεργειακού και λειτουργικού κόστους, το οποίο απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων.

Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών είχε αποφασίσει τη συμμετοχή της στις κινητοποιήσεις της 5ης Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής και καλώντας τους βιοτέχνες αρτοποιούς σε μαζική συμμετοχή.

Στην αιχμή των αντιδράσεων βρίσκεται η ενεργειακή ακρίβεια. Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν διαμορφωθεί σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και καθιστώντας ολοένα δυσκολότερη τη συγκράτηση της τιμής του ψωμιού.

Οι πιέσεις, μάλιστα, δεν περιορίζονται μόνο στην ενέργεια. Οι αυτοαπασχολούμενοι αρτοποιοί κάνουν λόγο για ταυτόχρονη μείωση του τζίρου και της κατανάλωσης και αύξηση των λογαριασμών ενέργειας και της φορολογικής επιβάρυνσης. Σύμφωνα με τη Συντεχνία, ο κλάδος έχει προσπαθήσει να απορροφήσει σημαντικό μέρος των επιβαρύνσεων, όμως η κατάσταση «δεν είναι πλέον διαχειρίσιμη».

Ήδη καταγράφονται αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού στην Αττική, τις οποίες οι αρτοποιοί αποδίδουν στην αδυναμία τους να απορροφήσουν περαιτέρω την άνοδο του ενεργειακού, φορολογικού και συνολικού λειτουργικού κόστους.

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Βασικό αίτημα του κλάδου είναι η μείωση της τιμής της ενέργειας και η λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας των μικρών βιοτεχνικών αρτοποιείων, ενώ μεταξύ άλλων ζητούν πλαφόν στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις.