Ο ελεύθερος χρόνος δεν χρειάζεται πάντα να δικαιολογείται από κάποιο αποτέλεσμα.

Σε μια καθημερινότητα όπου ακόμη και ο ελεύθερος χρόνος αντιμετωπίζεται συχνά ως ευκαιρία για περισσότερη παραγωγικότητα, υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση: ορισμένα χόμπι δεν χρειάζεται να έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα για να είναι ωφέλιμα.

Οι άνθρωποι με έντονη πνευματική δραστηριότητα μπορεί να έχουν ιδιαίτερη ανάγκη από χρόνο στον οποίο δεν καλούνται να λύσουν προβλήματα, να πάρουν αποφάσεις ή να πετύχουν κάποιον συγκεκριμένο στόχο. Γι’ αυτό και ένα χόμπι που εκ πρώτης όψεως μοιάζει «μη παραγωγικό» μπορεί στην πραγματικότητα να λειτουργεί ως απαραίτητο διάλειμμα για τον εγκέφαλο.

Το Σαββατοκύριακο, αντί να συνεχίζουν με νέες υποχρεώσεις, στόχους και λίστες εργασιών, αρκετοί επιλέγουν δραστηριότητες που τους επιτρέπουν απλώς να χαλαρώσουν και να αφήσουν τη σκέψη τους να περιπλανηθεί. Η αξία βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν υπάρχει απαραίτητα κάποιος στόχος που πρέπει να επιτευχθεί.

Γιατί το «να μην κάνεις τίποτα» μπορεί να είναι χρήσιμο

Η συνεχής ανάγκη για παραγωγικότητα μπορεί να μετατρέψει ακόμη και τον ελεύθερο χρόνο σε ακόμη μία υποχρέωση. Ένα χόμπι, όμως, δεν χρειάζεται να οδηγεί σε απόκτηση νέων δεξιοτήτων, οικονομικό όφελος ή κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα για να θεωρείται χρήσιμο.

Αντίθετα, δραστηριότητες που επιτρέπουν στο μυαλό να απομακρυνθεί προσωρινά από απαιτητικές εργασίες μπορούν να δημιουργήσουν χώρο για ξεκούραση και ανανέωση. Για ανθρώπους των οποίων η καθημερινότητα περιλαμβάνει συνεχή επεξεργασία πληροφοριών και επίλυση προβλημάτων, αυτός ο χρόνος μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

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Υπάρχει, άλλωστε, μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αποκατάσταση. Το γεγονός ότι κάποιος δεν παράγει κάτι εκείνη τη στιγμή δεν σημαίνει ότι ο χρόνος του είναι χαμένος. Η ξεκούραση αποτελεί μέρος της διαδικασίας που επιτρέπει την επιστροφή στις υποχρεώσεις με μεγαλύτερη πνευματική ενέργεια.

Η παγίδα της συνεχούς παραγωγικότητας

Το πρόβλημα ξεκινά όταν κάθε δραστηριότητα αξιολογείται με βάση το πόσο «χρήσιμη» είναι. Ακόμη και ένα χόμπι μπορεί τότε να μετατραπεί σε ακόμη ένα πεδίο ανταγωνισμού: πρέπει να γίνει κάποιος καλύτερος, να μετρήσει την πρόοδό του ή να παρουσιάσει ένα αποτέλεσμα.

Ακριβώς το αντίθετο μπορεί να χρειάζεται ένας εγκέφαλος που βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση. Ένα Σαββατοκύριακο με χρόνο αφιερωμένο σε μια απλή και ευχάριστη δραστηριότητα μπορεί να προσφέρει αυτό που δεν προσφέρει άλλη μία «παραγωγική» ασχολία: πραγματική αποσύνδεση.

Πηγή 3dvf.com/en