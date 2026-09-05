Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες θα κυριαρχήσουν το Σάββατοκύριακο σε όλη τη χώρα.

Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα κινηθεί το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, μετά την πρόσκαιρη αστάθεια και τις τοπικές βροχές και καταιγίδες . Το σκηνικό αλλάζει από σήμερα Σάββατο, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και τον υδράργυρο να παίρνει ξανά την ανηφόρα.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα Σάββατο, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Οι νεφώσεις θα είναι περιορισμένες και δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις περισσότερες περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με τους βοριάδες να παραμένουν ενισχυμένοι κυρίως στο Αιγαίο, όπου κατά τόπους θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι, περίπου 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα περισσότερα ηπειρωτικά αναμένεται να φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει τους 36 βαθμούς. Στα νησιά οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν κατά κανόνα από 29 έως 33 βαθμούς, ενώ στα νότια τμήματα δεν αποκλείεται να φτάσουν τους 34-35 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό, με ηλιοφάνεια και χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει περίπου τους 33-35 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα είναι περισσότερο αισθητοί στα ανατολικά του νομού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά, με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου στους 34 βαθμούς.

Η Κυριακή φέρνει νέα άνοδο της θερμοκρασίας

Ακόμη πιο ζεστό αναμένεται το σκηνικό την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, ενώ οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα φτάνουν έως τα 4-5 μποφόρ.

Ο υδράργυρος μεταξύ 35 και 37 βαθμών Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 38 βαθμούς.