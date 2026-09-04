Αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές θα σημειώνονται από την Κυριακή, σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό. Πότε έρχεται ξανά φθινόπωρο.

Καλύτερες καιρικές συνθήκες, περιμένουμε σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Τάσο Αρνιακό. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε λιγότερα φαινόμενα, αλλά το Σαββατοκύριακο σιγά σιγά το καλοκαίρι επιστρέφει.

Η θερμοκρασία θα ανέβει και θα φθάσει την Κυριακή και τη Δευτέρα τους 38 - 39 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε και ανέμους 6, 7 και ακόμη και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, όμως τα ταξίδια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Από την Τετάρτη και μετά θα αρχίσουν na ξανάδυναμώνουν και προς το τέλος της εβδομάδας το φθινόπωρο θα μας «χτυπήσει» και πάλι την πόρτα.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει στα ηπειρωτικά, κυρίως στις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και μπόρες, μικρής διάρκειας και έντασης. Ο καιρός από τα δυτικά και το Αιγαίο θα είναι ηλιόλουστος όπως και στην Κρήτη.

Οι άνεμοι 4-5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες θα φθάσουμε τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φθάσει στα βόρεια τους 34 βαθμούς Κελσίου, στην κεντρική Ελλάδα τους 35 βαθμούς Κελσίου και στα δυτικά θα είναι πιο ζεστά.

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Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια και δεν αποκλείεται να βρέξει για λίγο ψηλά στα βουνά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως και 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες, με κάποια πιθανή μπόρα το απόγευμα στα ορεινά. Ασθενείς άνεμοι και η θερμοκρασία έως και 33 βαθμούς Κελσίου.

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