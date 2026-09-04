Τα ευρήματα συνηγορούν υπέρ του σεναρίου της αυτοκτονίας.

Σοκ επικρατεί στην τοπική κοινωνία του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, μετά την τραγική είδηση του θανάτου ενός 68χρονου πρώην αντιδημάρχου και επί σειρά ετών δημοτικού συμβούλου.

Ο 68χρονος εντοπίστηκε νεκρός περίπου στις 9:00 το βράδυ της Πέμπτης σε χωράφι στην περιοχή των Αγιών Παρασκιών, φέροντας τραύμα από καραμπίνα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Πατρίς, τα ίχνη του άτυχου άνδρα είχαν χαθεί από το πρωί της ίδιας ημέρας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των συγχωριανών του. Καθώς δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, το απόγευμα συγκροτήθηκαν ομάδες ερευνών με αυτοκίνητα για τον εντοπισμό του. Τελικά, οι ίδιοι οι συγχωριανοί του ήταν αυτοί που βρήκαν τη σορό του στο αγροτεμάχιο.

Ο εκλιπών υπήρξε ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην περιοχή. Είχε διατελέσει αντιδήμαρχος με κρίσιμες αρμοδιότητες ευθύνης, έχοντας εκλεγεί με την πλειοψηφούσα παράταξη του Δημάρχου. Παράλληλα, ήταν επιτυχημένος επιχειρηματίας, πατέρας δύο παιδιών και παππούς. Άνθρωποι που τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν χαμογελαστό, σεβαστό άνθρωπο και έναν υποδειγματικό οικογενειάρχη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας για την καταγραφή του συμβάντος. Αν και η πρώτη εικόνα και τα ευρήματα στον χώρο προσανατολίζουν τις αρχές στο ενδεχόμενο της αυτοκτονίας, η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει προανάκριση εξετάζοντας όλες τις πτυχές της υπόθεσης μέχρι την πλήρη διαλεύκανσή της.