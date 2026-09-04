Τα έξι μέτρα-έκπληξη με στόχο την... κάλπη.

Ένα 24ωρο μας χωρίζει από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Από σήμερα το μεσημέρι ο Κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με όλο το επιτελείο του γράφοντας σβήνοντας και κοσκινίζοντας τα μέτρα του πακέτου παροχών.

Ο καμβάς των μέτρων είναι έτοιμος και πάνω σε αυτόν μπαίνουν οι τελευταίες... πινελιές.

Έξι μέτρα - έκπληξη

Στις εξαγγελίες Μητσοτάκη υπάρχουν μέτρα – έκπληξη για έξι επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες. Που σχεδόν στο σύνολο τους παραμένουν «επτασφράγιστο» μυστικό.

Τα μέτρα αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οικογένειες (με έμφαση τους τρίτεκνους), δημοσίους υπαλλήλους, αγρότες και συνταξιούχους.

Μόνιμα μέτρα αλλά σε βάθος... τετραετίας

Όλα αυτά τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και –το ποιο ενδιαφέρον- είναι ότι πολλά από αυτά θα ξεδιπλώνονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της επόμενης τετραετίας.

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Δηλαδή, δεν θα αφορούν μόνο το ΄27 αλλά κάποια θα έχουν option και στο ΄28 το ΄29 και το ΄30. Όπως η παρακράτηση φόρου. Η μείωση της οποίας αναμένεται να αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο.

Και εδώ βρίσκεται η «έκπληξη» των ψηφοφόρων στα μέτρα – έκπληξη.

Το τυρί και η... φάκα

Η κυβέρνηση για να μην την πατήσει όπως ο Κ. Σημίτης που έδωσε 3,7 δισ. και το ΠΑΣΟΚ έχασε το 2004 αποφάσισε να πακετάρει τα νέα μέτρα σε συσκευασία τετραετίας!

Για να πάρει κάποιος το πακέτο παροχών θα πρέπει να ξαναψηφίσει τη Ν.Δ. Με άλλα λόγια το πακέτο παροχών θα είναι ραμμένο στα μέτρα της... κάλπης.

Μέτρα με το βλέμμα στην... κάλπη

Αναμφισβήτητα πρόκειται για την πιο κρίσιμη προεκλογική ΔΕΘ για το μέλλον της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Γι’ αυτό και το Οικονομικό Επιτελείο έχει φροντίσει να χωρέσει όσες περισσότερες κατηγορίες πολιτών. Ενσωματώνοντας ή λαμβάνοντας υπόψη -με τον έναν ή τον άλλον- τρόπο σχεδόν το σύνολο των προτάσεων της αντιπολίτευσης.

Ο σκόπελος του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης

Για παράδειγμα 13ος μισθό ή 13η σύνταξη – που προτείνει το σύνολο της αντιπολίτευσης – η κυβέρνηση δεν θα δώσει. Όμως θα προσπαθήσει με έναν τρόπο να δώσει μέρος αυτής με τη μορφή επιδόματος. Όπως θα «βαφτίσει» το επίδομα των συνταξιούχων που αναμένεται να αυξηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός θα εξαγγείλει και αύξηση του επιδόματος από τα 300 στα 400 ευρώ (καθαρά) και αύξηση της περιμέτρου των συνταξιούχων που το λαμβάνουν. Ούτως ώστε περίπου 2εκ από τα 2,6 εκ συνταξιούχων να έχουν να «λαμβάνειν». Πρόκειται δε για την μόνη κατηγορία ωφελημένων που θα εξαργυρώσει το νέο μέτρο εντός του ΄26. Αφού η αύξηση του επιδόματος θα δοθεί από τον Νοέμβριο του ΄26.

Πώς θα... αυγατίσει το καλάθι των παροχών

Όπως θα συμβεί με τους συνταξιούχους που συνοδευτικά θα ωφεληθούν και από σειρά μέτρων που έχουν ψηφιστεί μέσα στο 2026 αλλά θα εφαρμοστούν από το 2027 έτσι η κυβέρνηση σκοπεύει να παρουσιάσει ένα συνολικό πακέτο για κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Προσθέτοντας παλιά (έχουν ανακοινωθεί αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη) και νέα μέτρα.

Μέτρα έκπληξη

Ελεύθεροι επαγγελματίες - μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πρόκειται για την ραχοκοκαλιά της οικονομίας και τους πλέον δυσαρεστημένους από τις πολιτικές της κυβέρνησης. Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει φοροελαφρύνσεις. Που θα απαλύνουν τις αρνητικές συνέπειες από την τεκμαρτή φορολόγηση και θα τους απαλλάξουν από ένα μέρος της προκαταβολής φόρου (πιθανότατα κατά 5%)

Στο επίκεντρο οι οικογένειες

Μεγάλη βαρύτητα αναμένεται να δώσει ο πρωθυπουργός και στις οικογένειες. Που τα φέρνουν δύσκολα βόλτα λόγω της ακρίβειας. Είτε αφορά νέους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν οικογένεια είτε οικογένειες με αρκετά παιδιά. Οι πληροφορίες επιμένουν ότι ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέτρο ενίσχυσης του εισοδήματος για πολυμελείς οικογένειες – με έμφαση τους τρίτεκνους- αλλά και οικονομικά κίνητρα για αυτούς που ξεκινούν να φτιάξουν την ζωή τους.

Δημόσιοι υπάλληλοι και αγρότες

Πολλαπλώς ωφελημένοι – λένε οι πληροφορίες- θα φύγουν από τη ΔΕΘ οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι οποίοι εκτός από τις έμμεσες αυξήσεις στις αποδοχές τους από την διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα στο ’27 ίσως κερδίσουν και κάτι ακόμη..

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αγγίξει τα 1.000 ευρώ στις αρχές του ΄28.

Μέτρο- έκπληξη θα υπάρχει και για τους αγρότες. Πρόκειται για κάποιου είδους φορολογικής ελάφρυνσης για συγκεκριμένο ύψος εισοδήματος.