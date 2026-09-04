Ο πρώην πρωθυπουργός έχει μια απολύτως καθαρή θέση για τις επόμενες εκλογές.

Τις τελευταίες προσπάθειες δείχνει να επιχειρεί το Μαξίμου προκειμένου να προσεγγίσει τον Κώστα Καραμανλή ενόψει των προσεχών εκλογών, επιδιώκοντας έτσι να απομονώσει πολιτικά και να περιορίσει την εκλογική επιρροή του Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης ετοιμάζονται και άλλα στελέχη να περάσουν από την Παναγή Κυριακού, όπου βρίσκονται τα γραφεία του πρώην πρωθυπουργού, προκειμένου να τον πείσουν να στηρίξει προεκλογικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάξιμουμ στόχος είτε να κάνει δήλωση υπέρ της ΝΔ, είτε να έχει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

«Εγώ δεν είμαι παράγοντας» συνηθίζει να λέει ο Κ. Καραμανλής που καιρό τώρα έχει επιλέξει τη σιωπή. Δεν πρόκειται να στηρίξει δημοσίως τον Αντώνη Σαμαρά ούτε να προτρέψει στελέχη που είναι πολιτικοί του φίλοι να είναι υποψήφιοι με το κόμμα που θα ιδρύσει ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός -ούτε βεβαίως και να τους αποτρέψει. Ο Α. Σαμαράς θα πρέπει να τους κερδίσει μόνος του τους «καραμανλικούς», πείθοντας πως δεν έχει επιλέξει να δημιουργήσει μια νέα «Πολιτική Άνοιξη», όπως τουλάχιστον λένε αυτοί που γνωρίζουν.

Να θυμίσουμε πως ήδη από την Παναγή Κυριακού έχουν περάσει προκειμένου να πείσουν τον πρώην πρωθυπουργό να αλλάξει στρατηγική ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, ο Κωστής Χατζηδάκης και η Ντόρα Μπακογιάννη, χωρίς ωστόσο να πετύχουν το στόχο τους. «Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουν και εκείνοι που θα τον επισκεφτούν το επόμενο διάστημα, είτε προσέρχονται ως απεσταλμένοι του Μαξίμου, είτε με δική τους πρωτοβουλία», όπως λένε χαρακτηριστικά τα -ελάχιστα- πρόσωπα που γνωρίζουν τις σκέψεις και τις αποφάσεις του Κώστα Καραμανλή. Ενός Καραμανλή που, επίσης, δεν εκβιάζεται -και αυτό θα πρέπει να το ξέρουν καλά στο Μαξίμου.