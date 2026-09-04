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Αν κρίνουμε ότι το... ποδαρικό στα νέα γραφεία αναμένεται να γίνει ακόμη και εντός του Σεπτεμβρίου καταλαβαίνουμε ότι και η ανακοίνωση του νέου κόμματος δεν θα αργήσει πολύ.

Το νέο πολιτικό γραφείο στο οποίο ετοιμάζεται να μετακομίσει ο Αντώνης Σαμαράς έχει πολλαπλώς συμβολικό χαρακτήρα.

Βρίσκεται στην γωνία των οδών Ιπποκράτους και Σόλωνος. Ακριβώς πάνω από τις εκδόσεις Λιβάνη και μόλις λίγα τετράγωνα από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη.

Είναι δε αξιομνημόνευτο ότι στο ίδιο κτίριο διατηρούσε γραφείο και ο αείμνηστος πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωστής Στεφανόπουλος.

Παρότι το επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά δεν θέλει να το διαλαλήσει όλοι καταλαβαίνουν ότι η κίνηση αυτή σηματοδοτεί επίσημα το come back του πρώην πρωθυπουργού στην ενεργό πολιτική.

Και αν κρίνουμε ότι το... ποδαρικό στα νέα γραφεία αναμένεται να γίνει ακόμη και εντός του Σεπτεμβρίου καταλαβαίνουμε ότι και η ανακοίνωση του νέου κόμματος δεν θα αργήσει πολύ.

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Λ.Ι.