Ενδεικτικά αναφέρονται τα ονόματα των Φεβρωνίας Πατριανάκου και Αργύρη Ντινόπουλου.

Τουλάχιστον δέκα πρώην βουλευτές της ΝΔ που αυτοπροσδιορίζονται ως καραμανικοί έχουν συμφωνήσει να συγκριθούν με το κόμμα του Αντ. Σαμαρά, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ονόματα των Φεβρωνίας Πατριανάκου και Αργύρη Ντινόπουλου.

Η επισήμανση γίνεται ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Σαμαράς και Καραμανλής, έχουν χωρίσει τα τσανάκια τους. Οι καραμανλικοί και οι σαμαρικοί, πάντως, σίγουρα δεν έχουν χωρίσει.

Τελευταίο παράδειγμα: Η φασαρία που έκανε ο Αντ. Ο Σαμαράς με τα φύλα και τον ΕΟΠΥΥ ξεκίνησε από δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΣΤΙΑ την οποία διευθύνει ο βιογράφος του Κ. Καραμανλή, Μαν. Κωττάκης.

Τ.Τε.