«Εύχομαι αυτή η αναπάντεχη συσπείρωση των κομμάτων της Αντιπολίτευσης απέναντι στη θεσμική εκτροπή της κυβερνητικής πλειοψηφίας να συνεχιστεί και να ενταθεί και σε άλλους πιο σημαντικούς τομείς», αναφέρει η Έλενα Ακρίτα.

Σήμερα, Τετάρτη (2/9), θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η ψηφοφορία για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της Ε’ Αντιπροέδρου, στην οποία οι βουλευτές της ΝΔ αναμένεται να ψηφίσουν «παρών», το οποίο σημαίνει ότι δεν θα εκλεγεί.

Η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει με ανάρτησή της πως η υπόθεση έχει πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις απ’ όσο θα έπρεπε και εύχεται «αυτή η αναπάντεχη συσπείρωση των κομμάτων της Αντιπολίτευσης απέναντι στη θεσμική εκτροπή της κυβερνητικής πλειοψηφίας να συνεχιστεί και να ενταθεί και σε άλλους πιο σημαντικούς τομείς για το καλό του πολίτη και του τόπου μας».

Αναλυτικά η ανάρτησή της Έλενας Ακρίτα:

«Τελευταία μέρα σήμερα που θα ασχοληθούμε με την χαμένη τιμή της Αντιπροεδρίας στη Βουλή. Παρά την συσπείρωση όλων των κομμάτων (πλην Νίκης) στο πρόσωπο μου, η ΝΔ θα μπλοκάρει την υποψηφιότητά μου. Κατάφερε ο κ. Μητσοτάκης να μετατρέψει ένα θέμα δευτερεύουσας σημασίας σε μείζον πολιτικό ζήτημα - λείπει ο Γκρινμπεργκ και τα ‘χουν κάνει θάλασσα.

Από αύριο επιστρέφω στα καθήκοντά μου. Στον τομέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στον Τομέα Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής και στον Τομέα Ψηφιακής Τεχνολογίας.

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Εύχομαι αυτή η αναπάντεχη συσπείρωση των κομμάτων της Αντιπολίτευσης απέναντι στη θεσμική εκτροπή της κυβερνητικής πλειοψηφίας να συνεχιστεί και να ενταθεί και σε άλλους πιο σημαντικούς τομείς για το καλό του πολίτη και του τόπου μας».

{https://www.facebook.com/elenaakrita/posts/pfbid02DAZWJkf7CFbzkmTBNHYQppuHCPwByEismgAYYPJszazLkEgze1jErGkhm7MKepbml}