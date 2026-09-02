Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στον δρόμο Νταχάμπ-Νουγουέιμπα στο Νότιο Σινά της Αιγύπτου.

Τραγικός είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος με λεωφορείο που σημειώθηκε την Τετάρτη στην Αίγυπτο, στον δρόμο που συνδέει το Νταχάμπ με τη Νουγουέιμπα στο Νότιο Σινά.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας, τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 28 τραυματίστηκαν. Η συγκεκριμένη παραθαλάσσια περιοχή στην Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Το φονικό δυστύχημα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από πολύνεκρα τροχαία στους αιγυπτιακούς δρόμους, καθώς μόλις τον περασμένο μήνα 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν σε ανάλογο περιστατικό στο κυβερνείο της Ισμαηλίας.