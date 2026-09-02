Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η πορεία του e-shop, με τις ηλεκτρονικές πωλήσεις να καταγράφουν άνοδο 23% και την επισκεψιμότητα να αυξάνεται κατά 22%.

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των οικονομικών της μεγεθών, με ώθηση τόσο από το δίκτυο των φυσικών καταστημάτων όσο και από το ηλεκτρονικό κανάλι πωλήσεων.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 113,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σύγκριση με τα 106,3 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2025. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 43,2 εκατ. ευρώ, επίσης αυξημένο κατά 7%, με το μικτό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 38%.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 12,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3%, ενώ τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 10,4 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 2%.

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 9,1 εκατ. ευρώ, από 8,7 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας άνοδο 4,5%. Αντίστοιχα, τα συγκρίσιμα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά περίπου 5%, στα 7,1 εκατ. ευρώ, έναντι 6,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Θετική ήταν η εικόνα και στο δίκτυο φυσικών καταστημάτων, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,3%. Η επισκεψιμότητα παρέμεινε σταθερή, ωστόσο ο αριθμός των συναλλαγών ενισχύθηκε κατά 3,6% και η μέση αξία συναλλαγής κατά 2,5%. Το conversion rate ανήλθε στο 37%, από 35,5% το 2025, ενώ η εμπορική πρόταση ενισχύθηκε με περισσότερα από 60 νέα brands.

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Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η πορεία του e-shop, με τις ηλεκτρονικές πωλήσεις να καταγράφουν άνοδο 23% και την επισκεψιμότητα να αυξάνεται κατά 22%. Η ηλεκτρονική προϊοντική γκάμα ξεπερνά πλέον τους 60.000 κωδικούς, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική διασύνδεσης φυσικών και ψηφιακών καναλιών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα, Δημοσθένης Μπούμης, σημείωσε ότι οι επιδόσεις επιβεβαιώνουν τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, τονίζοντας ότι η διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.