Το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Με το «Ink» του Ντάνι Μπόιλ ανοίγει σήμερα η αυλαία του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το οποίο φιλοξενεί πολυαναμενόμενες πρεμιέρες, από σημαντικούς δημιουργούς αλλά και υποσχόμενα νέα ταλέντα απ' όλο τον κόσμο.

Ιδιαίτερη σημασία προσδίδει στη φετινή διοργάνωση το ότι η Ελλάδα είναι η τιμώμενη χώρα (Focus Country) του Venice Production Bridge 2026.

Το «Ink» του Άγγλου σκηνοθέτη, που συμμετέχει επίσης στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, αφηγείται την αληθινή ιστορία της εξαγοράς της βρετανικής εφημερίδας The Sun από τον Ρούπερτ Μέρντοχ και της μεταμόρφωσής της στο πιο επιτυχημένο και επιδραστικό ταμπλόιντ της χώρας. Τον ρόλο του θρυλικού αρχισυντάκτη Λάρι Λαμπ ερμηνεύει ο Τζακ Ο'Κόνελ, η Κλερ Φόι ενσαρκώνει τη δημοσιογράφο Τζουλς Ντέιβις, ενώ ο Γκάι Πιρς υποδύεται τον Μέρντοχ.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής φέτος θα είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Μάγκι Τζίλενχαλ, την οποία θα πλαισιώσουν ο σπουδαίος δημιουργός του ασιατικού κινηματογράφου Τζόνι Το, η Αφγανή σκηνοθέτρια Σαχρμπανού Σαντάτ, ο Γάλλος σκηνοθέτης και σεναριογράφος Ξαβιέ Τζιανόλι, ο βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης Ντάνιελ Μπλούμπεργκ, ο Ιταλός ακαδημαϊκός και θεωρητικός του κινηματογράφου Φραντσέσκο Καζέτι και η Τυνήσια σκηνοθέτρια Κάουτερ Μπεν Χανία.

Ωστόσο μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε η (βιαστική όπως αποδείχτηκε τελικά) απόφαση του Φεστιβάλ να ανακοινώσει ότι ακυρώνεται η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου της κριτικής επιτροπής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αρχικά ισχυρίστηκαν ότι «επικαλυπτόμενες υποχρεώσεις» των μελών της καθιστούσαν αδύνατο τον προγραμματισμό της. Στη συνέχεια δημοσιογράφοι απ' όλο τον κόσμο επιτέθηκαν στη διοργάνωση κατηγορώντας το ότι ο αληθινός λόγος της ακύρωσης ήταν ο φόβος των ερωτήσεων - κυρίως για τη Γάζα. Έτσι η Μόστρα άλλαξε στάση και η συνέντευξη τύπου τελικά θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο την ημέρα έναρξης.

Στην τελετή έναρξης θα απονεμηθεί και το ένα από τα φετινά τιμητικά βραβεία του Φεστιβάλ στον Αμερικανό ηθοποιό, σκηνοθέτη και παραγωγό Τζορτζ Κλούνεϊ. Ενώ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, θα δοθεί επίσης τιμητικός Χρυσός Λέοντας για το σύνολο της προσφοράς της στον κινηματογράφο στη θρυλική Αμερικανίδα ηθοποιό Έλεν Μπέρστιν («μια ηθοποιό σπάνιας έντασης και αλήθειας», όπως δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Βενετίας Αλμπέρτο Μπαρμπέρα), γνωστή κυρίως για τους ρόλους της στα «The Last Picture Show», «The Exorcist», «Alice Doesn't Live Here Anymore» και «Requiem For A Dream»

20 ταινίες για τον Χρυσό Λέοντα

Είκοσι ταινίες συμμετέχουν φέτος στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα και θα διεκδικήσουν τον Χρυσό Λέοντα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουμε την πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Βέρνερ Χέρτσογκ, «Bucking Fastard», μια δραματική ιστορία βασισμένη στην αληθινή υπόθεση των Βρετανίδων δίδυμων Φρίντα και Γκρέτα Τσάπλιν, που τη δεκαετία του 1980 έγιναν γνωστές για την ασυνήθιστη συμβιωτική σχέση τους και την εμμονή τους με τον ίδιο άνδρα, τη δεύτερη ταινία για φέτος του Χιροκάζου Κορε-έντα, με τίτλο «Look Back» (μια μεταφορά του ομώνυμου manga του Τατσούκι Φουτζιμότο, που είχε ήδη γνωρίσει μεγάλη επιτυχία ως ταινία animation το 2024), το «Company» του Κέισι Άφλεκ, το ψυχολογικό δράμα «Possible Love» που σηματοδοτεί την επιστροφή του Λι Τσανγκ-ντονγκ στη μεγάλου μήκους μυθοπλασία, οκτώ χρόνια μετά το «Burning» (2018), καθώς και τη νέα ταινία του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Μάρτιν ΜακΝτόνα, «Wild Horse Nine», μια μαύρη κωμωδία με στοιχεία κατασκοπικού θρίλερ και πολιτικού δράματος, που διαδραματίζεται λίγο πριν από το πραξικόπημα του 1973 στη Χιλή.

Επίσης, συναντάμε το «Bunker», το ψυχολογικό θρίλερ του Φλοριάν Ζελέρ, που εξερευνά τις ρωγμές στη σχέση ενός ζευγαριού ύστερα από 17 χρόνια κοινής ζωής, με πρωταγωνιστές τους Πενέλοπε Κρουζ, Χαβιέ Μπαρδέμ και Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ αλλά και το «Primetime», το πρώτο μυθοπλαστικό εγχείρημα του Λανς Όπενχαϊμ, το οποίο εξετάζει τη δύναμη και τα όρια της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας ανάμεσα στην αποκάλυψη της αλήθειας και την εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης τραγωδίας μέσα από την ιστορία του Κρις Χάνσεν, του παρουσιαστή της εκπομπής «To Catch a Predator» τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Εκτός συναγωνισμού θα προβληθεί και το νέο φιλοσοφικό δράμα του Πολ Σρέιντερ, «The Basics of Philosophy».

Οι ελληνικές συμμετοχές στη Μόστρα

Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της Ζακλίν Λέντζου με τίτλο «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα», ένα coming-of-age δράμα με μεταφυσικές προεκτάσεις, επιλέχθηκε να συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα «Ορίζοντες» του φεστιβάλ, το οποίο είναι αφιερωμένο στις νέες τάσεις και τις πιο πρωτοποριακές φωνές του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου, με 18 ακόμη ταινίες από όλο τον κόσμο.

Ισορροπώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και το ονειρικό στοιχείο, πλημμυρισμένη από την εύθραυστη τρυφερότητα και την άγρια ενέργεια της εφηβείας αλλά και το οδυνηρό απρόβλεπτο της ζωής που ανατρέπει τα πάντα σε μία στιγμή, η ταινία, όπως λέει η ίδια η δημιουργός της, «είναι, στην ουσία, μια ελεγεία για τη ζωή, γραμμένη στον κώδικα του ονείρου και της μουσικής». Πρόκειται για μια παραγωγή των Avion Films και Αταλάντη Α.Ε., συμπαραγωγή των Kelek Film, 4A4 Productions, ΕΡΤ A.E. και Haris & Co.

Ακόμη, η μικρού μήκους ταινία «Τροπικός του Θρηνούντος Γκέκο» σε σκηνοθεσία και σενάριο του Σταύρου Μαρκουλάκη θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα «Ορίζοντες».

Όπως δηλώνει ο δημιουργός της, είναι μια ταινία για την αφύπνιση της σεξουαλικής επιθυμίας και τη βίαιη ενηλικίωση που αυτή επιφέρει, την ομορφιά του έρωτα, αλλά και τον φόβο του να αφεθεί κανείς ολοκληρωτικά σε αυτόν, μα πάνω απ' όλα, για την αναγκαιότητα της μεταμόρφωσης, με κάθε κόστος. Η ταινία γυρίστηκε στην Κρήτη και είναι συμπαραγωγή Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας.

Παράλληλα, το «Our Share of Sand», σε σκηνοθεσία Shalini Adnani και συμπαραγωγή του Γιώργου Καρναβά (Heretic), συμμετέχει στο παράλληλο πρόγραμμα Settimana Internazionale della Critica (International Critics' Week). Και οι τρεις ταινίες έχουν υποστηριχθεί από τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΚΚΟΜΕΔ.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο

Στο πλαίσιο του ειδικού αφιερώματος «Focus on Greece» που πραγματοποιείται φέτος στο Φεστιβάλ Βενετίας, παρουσιάζονται ελληνικά κινηματογραφικά και immersive πρότζεκτ, αναδεικνύοντας τη δυναμική της ελληνικής οπτικοακουστικής δημιουργίας και ενισχύοντας τις προοπτικές διεθνών συνεργασιών και συμπαραγωγών.

Ειδικότερα, στο Venice Gap-Financing Market - Focus on Greece συμμετέχουν τα έργα: «African Grey» του Γιώργου Γούση, «Lionfish» του Θανάση Τρουμπούκη, «Patrimonial Fears and Other Illusions» της Ελίνας Ψύκου, «The Smuggler» του Kaveh Bakhtiari και «Wake» της Θέλγιας Πετράκη. Ενώ, στο Venice Immersive Market - Focus on Greece συμμετέχει το έργο «The Mysteries of Eleusis» των Τζον Φιτζέραλντ και Σάιμον Κρίτσλεϋ. Επιπλέον, το έργο «VISITOR» του Σπύρου Μπούκα, συμμετέχει στο Biennale College Cinema - Immersive.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ